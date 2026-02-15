Córdoba se disfraza de copla en su desfile de carnaval

Piratas, monjas, galletas de jengibre o gallos tomaron este domingo el Puente Romano y los alrededores de la Mezquita-Catedral de Córdoba en el pasacalles del carnaval. Un sol de justicia y una temperatura agradable acompañaban a chirigoteros, comparsistas y coristas en una jornada donde las coplas tomaron su sitio, la calle, con el permiso que puedan conceder las tablas del Gran Teatro, el lugar del concurso oficial de agrupaciones.

Con Pepe Ciclo amenizando la espera de niños y mayores en la Torre de la Calahorra, decenas de cordobeses acudieron a este desfile de letras y músicas con el que también se topaba algún que otro turista que no sabía muy bien qué era aquello. Un par de turistas japonesas, muy sonrientes, se tomaban selfies con unos barrenderos copleros (en sus gorras, llenas de naranjas, se podía leer «Sadeca») y aplaudían al compás (casi) del tres por cuatro que marcaba una caja. Los había también que hablaban inglés y pese a, seguramente, enterarse de más bien poco, disfrutaban como los que sí que entendían las letras. Incluso italianos que circulaban por el Puente Romano miraban maravillados el desfile festivo, pensando que aquello poco se parecía al carnaval de Venecia, pero poca falta le hace.

Actuación de una agrupación durante el pasacalles del Puente Romano. / A. J. GONZÁLEZ

Más de 30 agrupaciones

Hasta 35 agrupaciones tomaron parte de esta manifestación festiva, pero también reivindicativa. A través de las letras, comparsas, chirigotas y un coro (La Mariquilla) cantaron las verdades de febrero, las que a veces se recitan con ironía y las que, en otras ocasiones, salen a borbotones de justa realidad.

Una familia disfrazada de Mario Bros, princesa Peach y Yoshi incluidos, escuchaba atenta las letras de la comparsa Hijos de nadie, el flamante primer premio de este año. La comparsa de Suso y Marcos lucieron potencia vocal con sus músicos callejeros, acompañados, en una imagen ya habitual, de los hijos e hijas de los miembros del grupo con el mismo tipo (en miniatura) de sus padres.

Pasacalles del Carnaval en el Puente Romano de Córdoba. / A. J. González

Piropos a Córdoba

Entre las coplas se colaron, como es normal, numerosos piropos a Córdoba que paisanos y foráneos aplaudieron con fuerza bajo la atenta mirada de la torre de la Calahorra. «Que si busco en tus retales algún defecto siempre te saco, pero mi tierra bendita por más que busco y rebusco, mientras más busco más me enamoro. Mira Córdoba de mis amores yo a ti no tengo na’ que comprarte porque tú solo tienes tesoros», cantaba en su estribillo la comparsa Los traperos.

Los localismos, se agradece, estuvieron muy presentes, bien en forma de piropo poético o de guasa carnavalera, como cuando se escuchó «yo a los Piedra los voy a seguir llamando Piedra», por eso de que el nombre haya ya desaparecido de casi todos los supermercados bajo la influencia de la onubense El Jamón. Las risas estuvieron aseguradas.

Comparsa 'Los traperos'. / A. J. GONZÁLEZ

Hubo, además, gran presencia de la cantera, que este año ha sido numerosa en el teatro y también fuera de él, como unas pequeñas rockeras que reconocieron ser tan carnavaleras como semanasanteras en un cuplé, vaya por Dios, donde alguien se ponía a cantar y llovía durante los días de Pasión. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Tras el desfile oficial por el Puente Romano, que estaba atestado de carnavaleros y curiosos, llegó el momento de tomar las calles, en este caso, las del casco histórico.

Chirigota infantil durante el pasacalles. / A. J. GONZÁLEZ

Siguientes citas

Es el primer fin de semana de calle de la fiesta, aunque el gordo vendrá la semana que viene. Ilegales y oficiales tomarán las esquinas de distintos barrios, aunque especialmente el entorno de San Agustín y de la plaza de la Corredera. El broche de oro llegará el domingo 22 cuando se celebre la Gran Cabalgata del Carnaval, que saldrá a las 12.00 horas desde el Paseo de la Victoria para llegar a la Corredera. Allí, en la plaza grande, se procederá a la quema del Dios Momo para despedir un año más al carnaval.