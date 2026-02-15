Hacemos Córdoba acusa al Ayuntamiento de incumplir su propia ordenanza de publicidad al instalar una lona sin licencia.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que el Ayuntamiento de la capital ha instalado una lona publicitaria de grandes dimensiones en un edificio de la avenida de la Libertad sin contar con la preceptiva licencia, incumpliendo —según la coalición— la Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior que el propio Consistorio exige al resto de la ciudadanía y empresas.

Según ha explicado la formación de izquierdas, el equipo de gobierno ha reconocido en respuesta a una pregunta formulada en el Pleno que “no se ha tramitado ninguna licencia ni declaración responsable” para la colocación de dicha lona. Pese a ello, el Ayuntamiento habría justificado la actuación señalando que no necesita autorización cuando se trata de actividades o instalaciones patrocinadas por el propio Consistorio.

“Una autoexención inadmisible”

Desde Hacemos Córdoba consideran esta respuesta “especialmente grave”, ya que la ordenanza municipal no contempla ninguna excepción para el Ayuntamiento, ni por razón de patrocinio ni por tratarse de actividades culturales. Además, recuerdan que la normativa es clara al prohibir la fijación directa de publicidad en fachadas, muros o cerramientos sin autorización expresa, con independencia de quién sea el anunciante.

“El problema no es la exposición ni la actividad cultural, sino que el Ayuntamiento se coloque por encima de la ley y se autoexima de cumplir las normas que él mismo aprueba”, han señalado, denunciando una “doble vara de medir inadmisible en la gestión del espacio público”.

Un “modus operandi reiterado”

La coalición sostiene que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica recurrente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. En este sentido, han recordado la instalación de macetones durante la Feria, que posteriormente fueron distribuidos por distintos puntos de la ciudad, actuación para la que —según denuncian— no ha existido expediente administrativo.

Asimismo, subrayan que la ordenanza define la publicidad exterior de forma amplia, incluyendo expresamente aquella que no tiene fines lucrativos o es realizada por entidades públicas, por lo que consideran que “no existe ningún resquicio legal” que ampare la instalación de la lona.

Además, critican que, pese a reconocer la inexistencia de licencia, el Ayuntamiento no haya adoptado medidas para retirar o regularizar la instalación, lo que supondría también un incumplimiento de su deber de inspección y control.

Exigencia de cumplimiento normativo

A juicio de Hacemos Córdoba, este episodio evidencia “una forma de gobernar basada en el privilegio y la arbitrariedad”, y demuestra que el Partido Popular “exige el cumplimiento estricto de las ordenanzas a la ciudadanía, pero las ignora cuando le afectan a sí mismo”.

Por ello, la coalición ha exigido el cumplimiento inmediato de la Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior por parte del Ayuntamiento y el compromiso de someterse a las mismas normas que impone al conjunto de la ciudad.