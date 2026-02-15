Clementina López, investigadora y médica reumatóloga en el Imibic de Córdoba: «Queremos optimizar los recursos sanitarios»

Clementina es médica reumatóloga especializada en espondiloartritis y artritis psoriásica, dos enfermedades reumáticas inflamatorias que afectan aproximadamente al 1 % de la población. Estudió Medicina en Córdoba, se graduó en 2013 y realizó la residencia de Reumatología en el hospital Reina Sofía hasta 2018, etapa en la que también llevó a cabo su tesis doctoral. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral de dos años en París antes de regresar a Córdoba en 2020. Actualmente cuenta con un contrato Juan Rodés, lo que le permite dedicarse a la investigación clínica mientras mantiene su labor asistencial. Este tipo de contrato está orientado a reforzar el perfil del médico investigador, facilitando la integración entre consulta y laboratorio.

Su línea de investigación se centra en estudiar tanto los aspectos epidemiológicos como el desarrollo de medicina personalizada en estas patologías, que son crónicas y pueden condicionar de forma significativa la calidad de vida de quienes las padecen. Su objetivo principal es identificar biomarcadores sanguíneos que permitan diagnosticar a los pacientes antes de que desarrollen síntomas y predecir si responderán a tratamientos biológicos. Clementina detalla: «Queremos diagnosticar a los pacientes antes de que tengan síntomas e, incluso una vez que los presentan, saber cuál es el tratamiento más adecuado para cada uno, para no utilizar terapias innecesarias o que puedan producir efectos adversos».

Su equipo, en fase de validación de biomarcadores

Actualmente, su equipo se encuentra en la fase de validación de biomarcadores, evaluando si los hallazgos se replican en otras poblaciones antes de su implementación en la práctica clínica. Están finalizando un proyecto nacional que comenzó en 2022 y continuarán trabajando en nuevos proyectos para dar continuidad a esta línea de investigación. «Lo que más me complementa es ver a los pacientes en consulta, pero además poder intentar ayudarlos con la investigación», explica la especialista en espondiloartritis.

Clementina subraya que la finalidad última de su trabajo es, además de mejorar la calidad de vida del paciente, la eficiencia del sistema sanitario: «Podremos saber desde la primera visita cuál es el tratamiento más adecuado y cuál será su pronóstico a largo plazo. Esto tiene efectos positivos también en el sistema de salud, porque seremos más eficientes», sostiene.