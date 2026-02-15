Alfonso Muñoz reivindica la esencia del Vía Crucis en la exaltación a San Álvaro de Córdoba

El santuario de Santo Domingo de Scala Coeli acogió este domingo la exaltación al beato Álvaro de Córdoba, patrón de las hermandades cordobesas, en un acto marcado por la reflexión y la llamada a profundizar en la esencia del mundo cofrade. El cofrade de la hermandad del Císter Alfonso Muñoz fue el encargado de pronunciar la exaltación, tras ser presentado en el atril por David Luque. El exaltador desgranó un erudito discurso cargado de datos históricos, referencias a personajes ilustres y una mirada crítica hacia algunos aspectos de la realidad cofrade actual.

La intervención se estructuró en ocho simbólicos escalones, en alusión a las ocho estaciones originales del primer Vía Crucis instaurado en occidente por el dominico cordobés en el entorno de Scala Coeli. A través de la combinación de prosa y verso, Muñoz fue recorriendo la vida y obra de San Álvaro, destacando la importancia histórica y espiritual del enclave donde se erigió aquel primitivo rezo.

Mayor relevancia para el vía crucis de la hermandad de San Álvaro

Uno de los momentos más destacados llegó al reivindicar una mayor relevancia para el vía crucis que la hermandad de San Álvaro celebra cada Viernes de Dolores, señalando que queda relegado por la coincidencia con otros actos similares en la misma jornada. En este sentido, solicitó a la Agrupación de Cofradías un consenso para estudiar la posibilidad de fijar otra fecha que permita una participación más amplia y compartida.

En la recta final de su intervención, Alfonso Muñoz apeló a traducir el patronazgo de San Álvaro en gestos concretos: “Si de verdad creemos que San Álvaro es patrón de nuestras hermandades, ese patronazgo debe traducirse en hechos concretos, en gestos de apoyo real y en decisiones que faciliten la vivencia compartida de su legado”. Y concluyó con una llamada directa a los cofrades: “No dejemos dormir nuestra devoción. Volvamos nuestros ojos a San Álvaro de Córdoba”.

Tras la exaltación se celebró la eucaristía y, posteriormente, tuvo lugar la procesión del busto del beato por los aledaños del santuario, poniendo así el broche final a una jornada en la que las cofradías cordobesas volvieron a postrarse ante su patrón.