El viento deja casi 150 incidencias en la capital, la Subbética explica el secreto del agua en la sierra y el Córdoba CF celebra San Valentín con un triunfo para creer en el ascenso
La actualidad de este sábado en Córdoba viene marcada por una intensa mañana de viento que ha provocado la caída de árboles sobre edificios y calzadas, vehículos dañados y placas solares arrancadas, con cerca de 150 avisos gestionados. Mientras tanto, ponemos la mirada en las montañas de la Subbética, a raíz de la situación de Grazalema, para explicar el papel clave que juega la roca en la regulación natural del agua. Y en el plano deportivo, el Córdoba CF firmó en El Arcángel una victoria ante el Leganés que reaviva la ilusión de la afición.
- Árboles caídos sobre edificios y en la calle, coches aplastados y placas solares arrancadas: casi 150 incidencias en Córdoba por el viento
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- El Córdoba CF 'enamora' a El Arcángel en San Valentín con un triunfo para soñar ante el Leganés
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana al completo
- El temporal daña varias obras activas en Córdoba y obliga a ampliar los plazos de ejecución
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba
- Kutxabank culmina la integración de Cajasur tras completar la migración tecnológica
Provincia
- El consejero Nieto, sobre la instrucción del accidente de Adamuz: "Va a ser larga y tiene que ser perfecta"
- José Luis Vela es designado Manantero Ejemplar 2026 en Puente Genil
- Gran ambiente y récord de participación en el Carnaval de Baena, con 22 grupos en el pasacalles
Campo
Deportes
- El Córdoba Futsal asalta la cancha del vigente campeón de Liga
- El Coto Córdoba regresa a la Liga ante el Biele ISB Iraurgi con el liderato en juego
Andalucía
- La Junta desescala a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante Inundaciones en Andalucía
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina