La actualidad de este sábado en Córdoba viene marcada por una intensa mañana de viento que ha provocado la caída de árboles sobre edificios y calzadas, vehículos dañados y placas solares arrancadas, con cerca de 150 avisos gestionados. Mientras tanto, ponemos la mirada en las montañas de la Subbética, a raíz de la situación de Grazalema, para explicar el papel clave que juega la roca en la regulación natural del agua. Y en el plano deportivo, el Córdoba CF firmó en El Arcángel una victoria ante el Leganés que reaviva la ilusión de la afición.

