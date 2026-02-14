Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El viento deja casi 150 incidencias en la capital, la Subbética explica el secreto del agua en la sierra y el Córdoba CF celebra San Valentín con un triunfo para creer en el ascenso

Una mujer observa el estado del coche tras caerle encima un árbol en la calle Isla Gomera.

Una mujer observa el estado del coche tras caerle encima un árbol en la calle Isla Gomera. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La actualidad de este sábado en Córdoba viene marcada por una intensa mañana de viento que ha provocado la caída de árboles sobre edificios y calzadas, vehículos dañados y placas solares arrancadas, con cerca de 150 avisos gestionados. Mientras tanto, ponemos la mirada en las montañas de la Subbética, a raíz de la situación de Grazalema, para explicar el papel clave que juega la roca en la regulación natural del agua. Y en el plano deportivo, el Córdoba CF firmó en El Arcángel una victoria ante el Leganés que reaviva la ilusión de la afición.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

