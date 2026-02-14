Boletín matinal
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Lluvias históricas, infraestructuras y obras afectadas y los últimos realojos en Guadalvalle marcan la actualidad informativa al comenzar este sábado
La ciudad inicia el fin de semana con la mirada puesta en las consecuencias del reciente episodio de lluvias, que ha dejado más de 268 litros por metro cuadrado en tres semanas y un récord de jornadas consecutivas de precipitaciones. El temporal ha afectado a varias obras en ejecución, lo que obligará a revisar plazos, y el Ayuntamiento ha autorizado el realojo de las últimas viviendas de Guadalvalle tras las riadas, avanzando en la normalización de la situación en la zona.
- El temporal daña varias obras activas en Córdoba y obliga a ampliar los plazos de ejecución
- El tren de borrascas deja en Córdoba más de 268 litros en tres semanas y bate el récord de días seguidos de lluvia
- El Ayuntamiento de Córdoba autoriza el realojo de las últimas viviendas de Guadalvalle tras las riadas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Caballerizas tendrá una nueva entrada con una plaza ajardinada junto al Alcázar de Córdoba: aquí tienes la recreación en vídeo
- Facua denuncia que una discoteca promociona una fiesta con entrada gratuita solo para mujeres
- Un hombre detenido por robar coches en Fátima y quemar una lavandería en Ciudad Jardin
- Comienza la instalación de los puestos de caracoles en Córdoba: fechas y ubicaciones
Provincia
- Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar: «La gente ahora vota a quien más le ofrezca por el móvil»
- El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración
- Diez cortadores jamón se disputarán el trono nacional en Villanueva de Córdoba
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- El nuevo centro de la UCO en Cabra inicia su andadura para impulsar el desarrollo socioeconómico local y de la comarca
Campo
- Montilla-Moriles encara una prometedora cosecha tras la mejor campaña de lluvias de los últimos años
Cultura
- Del teatro a las calles: el Carnaval infantil da paso a un fin de semana de música y color en Córdoba
Deportes
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina