Lluvias históricas, infraestructuras y obras afectadas y los últimos realojos en Guadalvalle marcan la actualidad informativa al comenzar este sábado

Tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir, donde habrá que achicar agua antes de seguir con la obra.

Tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir, donde habrá que achicar agua antes de seguir con la obra. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La ciudad inicia el fin de semana con la mirada puesta en las consecuencias del reciente episodio de lluvias, que ha dejado más de 268 litros por metro cuadrado en tres semanas y un récord de jornadas consecutivas de precipitaciones. El temporal ha afectado a varias obras en ejecución, lo que obligará a revisar plazos, y el Ayuntamiento ha autorizado el realojo de las últimas viviendas de Guadalvalle tras las riadas, avanzando en la normalización de la situación en la zona.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Cultura

Deportes

