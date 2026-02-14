La ciudad inicia el fin de semana con la mirada puesta en las consecuencias del reciente episodio de lluvias, que ha dejado más de 268 litros por metro cuadrado en tres semanas y un récord de jornadas consecutivas de precipitaciones. El temporal ha afectado a varias obras en ejecución, lo que obligará a revisar plazos, y el Ayuntamiento ha autorizado el realojo de las últimas viviendas de Guadalvalle tras las riadas, avanzando en la normalización de la situación en la zona.

Además, destacamos estas otras noticias:

