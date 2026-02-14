El tren de borrascas deja en Córdoba más de 268 litros en tres semanas y bate el récord de días seguidos de lluvia

Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta. Cinco nombres propios que, encadenados entre el 21 de enero y el 13 de febrero, han dejado en Córdoba tres semanas de precipitaciones persistentes y episodios de viento intenso. En ese periodo, la capital ha acumulado 268,5 litros por metro cuadrado, según los datos de la estación meteorológica del Aeropuerto, una cifra que explica la sucesión de incidencias, los daños en infraestructuras y las inundaciones registradas en distintos puntos del término municipal.

Del total recogido, 125,4 litros cayeron entre el 21 y el 31 de enero, mientras que 143,1 se han acumulado en lo que va de febrero. El día más lluvioso fue el 30 de enero, con 33,6 litros por metro cuadrado en una sola jornada. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que Córdoba ha batido su récord de días consecutivos de lluvia: 21 jornadas seguidas, superando las 20 registradas en 2001. De estos 23 días, fue el 7 de febrero cuando más llovió en la capital, con 33,6 litros.

Manuel Murillo

Febrero, de hecho, ya ha superado ampliamente la media histórica del mes, situada en 55 litros por metro cuadrado. En lo que va de mes se han contabilizado 155,6 litros. Enero también cerró muy por encima de lo habitual, con 66 litros acumulados. En la provincia, las estaciones que más agua han recogido en este episodio han sido Priego de Córdoba (339 litros), Montoro (324,4) y Cardeña (322,2).

El Guadalquivir en rojo

El volumen de lluvia ha tenido su reflejo directo en el río Guadalquivir. Desde el 5 de febrero, el nivel a su paso por Córdoba permanece en aviso rojo, lo que implica superar los 2,50 metros sobre el nivel de aguas bajas en la estación del Molino de Casillas. Además, desde el 28 de enero ha estado por encima del umbral amarillo de seguimiento, salvo el 2 de febrero. El pico máximo se registró el 6 de febrero a las 20.50 horas, cuando alcanzó los 5,93 metros, duplicando el umbral rojo.

A. J. González

Esta situación obligó a adoptar medidas inéditas, como el cierre del Puente Romano entre el 6 y el 8 de febrero por motivos de seguridad, ante la gran afluencia de personas que acudían a observar una imagen poco habitual: los ojos del puente prácticamente cubiertos por el agua. El entorno de La Calahorra permanece cerrado desde el 27 de enero y varios parques de la zona han estado anegados durante días.

Pero las consecuencias no han sido solo paisajísticas. El 28 de enero, la rotura de un talud en Majaneque provocó la inundación de una veintena de viviendas y varios negocios. El 4 de febrero comenzaron los desalojos preventivos. Primero, en Guadalvalle, donde poco antes de la medianoche se avisó a los vecinos de las calles Las Tórtolas y La Perdiz para que abandonaran sus casas.

Al día siguiente se ordenó el desalojo de 859 viviendas y 1.462 personas en la capital, de las cuales 524 correspondían a zonas afectadas directamente por la crecida del Guadalquivir: Alcolea, Guadalvalle-Altea-San Isidro, Fontanar de Quintos, Majaneque y las parcelaciones La Forja 1 y 2. A ellas se sumaron otras 180 viviendas en la urbanización Las Cigüeñas por la crecida del arroyo de La Lancha. La mayoría de los vecinos pudieron regresar cuatro días después, salvo en Guadalvalle. Actualmente, una veintena de viviendas de Las Tórtolas y La Perdiz continúan desalojadas y no se prevé la vuelta hasta la próxima semana.

Los embalses, casi llenos

Estas intensas precipitaciones han provocado que los embalses de la provincia se encuentren al 80,28% de media de su capacidad, frente al 49,6% de antes de que empezara este tren de borrascas. De hecho, todos salvo La Breña e Iznájar han tenido que desembalsar.

Víctor Castro

Viento récord y daños

No solo la lluvia ha marcado este episodio. La borrasca Kristin dejó el 28 de enero la racha de viento más alta registrada en un mes de enero en Córdoba, con 105 kilómetros por hora en el Aeropuerto, más de 20 km/h por encima del anterior récord. Ese día se registraron decenas de incidencias. Entre las más llamativas estuvo el desprendimiento de placas del tejado de la iglesia de Nuestro Señor del Huerto de los Olivos y Virgen del Camino o una persona herida tras caerle encima una pieza de hierro en la avenida Medina Azahara

La combinación de viento y lluvia también provocaron cortes en carreteras comarcales y autonómicas, afectando hasta a 26 vías durante el paso de Leonardo, según la Diputación. Asimismo, se interrumpió la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén y la línea de mercancías Córdoba-Antequera. Leonardo dejó incluso a buena parte de Andalucía sin trenes durante varios días.