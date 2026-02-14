Tendillas, Corredera y San Agustín: dónde comer cuando el hambre aprieta en el Carnaval de Córdoba

¡Carnaval te quiero! Don Carnal sale del teatro este fin de semana para la alegría, disfraces y el compás del 3x4 a la calle. Una fiesta que da la bienvenida al buen tiempo después de semanas grises, por lo que los papelillos de colores cobrarán más importancia que nunca. Los cordobeses están deseando de salir y el Carnaval es la ocasión perfecta.

Actuaciones en las esquinas, pasacalles, premios y el pregón... Un sinfín de actividades desde 13 al 22 de febrero. La Corredera, Las Tendillas y San Agustín serán los lugares clave de esta fiesta. La ocasión perfecta para divertirse, beber y comer. Como siempre habrá barras en la calle con comida y bebida a precios populares.

No obstante, si quieres hacer una pausa y salir del meollo durante un rato, te dejamos algunos bares para comer y tapear a los alrededores durante estos días.

La Montillana

Desde 1948, la taberna La Montillana lleva a la mesa historia del sabor cordobés. En los aledaños de la iglesia de San Miguel, este mítico establecimiento, ya seña de identidad de la cocina cordobesa, mezcla la esencia de la cocina tradicional de Córdoba, hecha con ingredientes locales, con un nuevo toque innovador. El restaurante se define en su página web como "un viaje en el tiempo con cada bocado, donde la tradición, la creatividad y el gusto se encuentran". Sus platos tradicionales a precios asequibles y de alta calidad, cuya variedad cambia continuamente, maridan con los vinos y vermús de Montilla-Moriles, como no podía ser de otra forma. Entre sus clásicos se encuentran el salmorejo, el rabo de toro y otras especialidades cordobesas.

Casa Tollín

Mítica es su tortilla, su ensaladilla, sus montaditos y, como no, su vermú. Con platos y tapas ligadas al recetario tradicional cordobés Casa Tollín (y Carrasquín) es un clásico entre los clásicos. Apoyado en su barra, en una mesa alta o si tienes suerte, en su interior, podrás disfrutar de uno de un indispensable para los cordobeses. Ideal para una pausa rápida y un tapeo informal.

Ensaladilla de Casa Tollín. / Redes sociales

Taberna Chico Medina

Situada en el pleno centro, a tan solo unos pasos de las Tendillas, la taberna Chico Medina combina tradición y producto de calidad en una propuesta que mantiene viva la esencia de la taberna cordobesa. Su carta recoge clásicos locales y una interesante oferta de vinos de la tierra, en un espacio acogedor ideal para tapear. Cuenta con terraza para disfrutar de su buena comida al aire libre.

Taberna El Abuelo

Situada en la calle Cruz Conde y propiedad de la Sociedad de Plateros sus inicios datan de 1925. Sus comensales la definen como "una de las pocas tradicionales que quedan ya en Córdoba". En ella se sirven los vinos de la Bodega de la Sociedad de Plateros que se maridan con platos, guisos y tapas tradicionales de calidad, sin estridencias. Gambas, flamenquines o berenjenas fritas con algunas de las delicias que recomienda la guía Repsol para compartir.

Taberna El Abuelo / A.J.González

La Despensa de la Corredera

Ubicada en el entorno de la Plaza de la Corredera, este restaurante destaca por su apuesta por el producto local y una carta que combina tradición y toques actuales. Es una de las opciones más populares de la zona, si bien más centrada en una comida con pausa y disfrute. Cuenta con una amplia terraza y un salón de grandes dimensiones. Aceptan reservas en ambos espacios.

La Cazuela de la Espartería

A un paso de La Corredera, en la calle Espartería, se sitúa otro símbolo de la gastronomía cordobesa. Calidad y tradición se conjugan en un espacio clásico en el que se pueden degustar guisos elaborados a fuego lento y platos típicos cordobeses.

Menú de Nochebuena, atún de Cai de La Cazuela de la Espartería / A.J.González

Taberna La Cuarta

Avanzando hasta la calle Capitulares, encontramos la taberna La Cuarta. Un bar donde puedes desayunar, tapear a mediodía y sentarte a disfrutar de una buena comida o cena. Con una materia prima de calidad, fusionan las bases de la cocina cordobesa con recetas más elaboradas e innovadoras para hacer de su carta una opción más que especial.

Las Beatillas

Las Beatillas es una de las tabernas con más personalidad de San Agustín, epicentro del Carnaval de Córdoba. Destaca por su cocina tradicional, su estética clásica y su ambiente animado, ideal para disfrutar de tapas típicas cordobesas en un entorno con encanto.

Pizza en el restaurante italiano El Patrón. / Córdoba

El Patrón

Algo más diferente de los anteriores. Si buscas algo fuera de la comida tradicional, este restaurante italiano es una excelente opción y un clásico cordobés. Situada en el casco histórico (calle Enrique Redel, 3), entre el centro y Santa Marina, este restaurante suma ya más de dos décadas acercando a Córdoba los fogones de Italia. Innumerables son los platos italianos que se pueden encontrar en su carta. Sus pizzas son un must have. Acertarás si pides clásicos como en la siciliana, la napolitana o el calzone.