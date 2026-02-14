Infraestructuras
El temporal daña varias obras activas en Córdoba y obliga a ampliar los plazos de ejecución
La urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste sufre numerosos «destrozos», el futuro centro de salud de El Naranjo se alarga casi cuatro meses y habrá que sacar el agua acumulada en el tanque de tormentas
El tren de borrascas que ha azotado a Córdoba durante más de una semana ha provocado numerosas incidencias. Las más graves han sido aquellas que han obligado al desalojo de centenares de cordobeses de sus viviendas y también la gran cantidad de agua caída ha afectado de forma importante al campo. Y otro de los efectos que ha tenido el temporal ha sido la incidencia en aquellas obras que se llevan a cabo en la ciudad. Lo principal, explican a este periódico varias fuentes de distintas administraciones consultadas, ha radicado en el hecho de que con las lluvias intensas y las fuertes rachas de viento no se ha podido trabajar en muchos proyectos, lo que va a obligar o a replantear los plazos de ejecución o a acelerar los trabajos.
Una de las obras afectadas es la de la urbanización de los terrenos donde se ubicará el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste. Fuentes de Jícar, empresa adjudicataria de estos trabajos en UTE con Acciona, reconocen que las lluvias, además de retrasar las obras, «han hecho muchísimos destrozos». Las mismas fuentes consultadas detallan también que todavía no se pueden reanudar los trabajos, pues son «muchas reparaciones» las que hay que hacer.
Las mayores afecciones se las han llevado aquellas obras que implican trabajar al aire libre, unas labores que han sido prácticamente imposibles de acometer durante algunas de las jornadas del temporal.
Ampliación de plazos para el centro de salud de El Naranjo
Otra intervención que se ha visto afectada de lleno por la meteorología adversa de estos días ha sido la del centro de salud del barrio de El Naranjo, iniciada el año pasado, cuando también se vio afectada por lo mismo. Fuentes de la Junta de Andalucía explican que debido a los retrasos acumulados, ya se está tramitando una ampliación de plazo. La obra, añaden desde el Gobierno autonómico, pasará de tener un plazo de ejecución de 14,5 meses a 18.
En cuanto a obras municipales, una de las incidencias más destacadas ha sido la registrada en el tanque de tormentas que se construye en el Balcón del Guadalquivir. La estructura, que está casi terminada en su parte soterrada, no ha sufrido daños. Eso sí, casi se ha llenado de agua debido a las intensas lluvias, lo que ha provocado que no se pueda trabajar, según informaban esta semana desde el propio Ayuntamiento. Antes de tapar el tanque queda echar la capa de hormigonado, algo que no se ha podido ejecutar. Ahora, lo que habrá que hacer es vaciar con bombas el agua que se ha acumulado para poder finalizar esta parte. La finalización de esta intervención está programada para el primer semestre de este año, toda vez que además del propio tanque, la obra conlleva también rehabilitar todo el paseo superior, que presentará una imagen renovada.
Y si se habla de infraestructuras en obras afectadas por el temporal no se pueden dejar pasar las carreteras. En este caso, la incidencia ha sido muy destacada en la autovía A-4, donde Transportes ya trabajaba para arreglar decenas de desperfectos que se han visto agravados con las borrascas. Numerosos conductores han denunciado el mal estado de la vía de estos días, con socavones llenos de agua que han provocado numerosos accidentes y roturas de ruedas de los vehículos.
