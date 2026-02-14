De las tablas a la calle: el carnaval de Córdoba toma la plaza con el pregón y la entrega de premios

La plaza de las Tendillas de Córdoba se convirtió este sábado en el epicentro donde dar el pistoletazo de salida al carnaval en la calle. Tras un concurso celebrado en el Gran Teatro, donde las coplas fueron las protagonistas, la fiesta regresa a su sitio, las calles y plazas de la ciudad. Fuera de encorsetamientos y cronómetros que marcan las actuaciones, pasodobles y cuplés ya son libres de correr por donde quieran que pillen.

La cantera tomó la delantera por la mañana en la plaza de la Corredera, donde se celebró la fiesta infantil que organiza la Asociación Carnavalesca. En un inicio de año marcado por la tragedia, el carnaval encontró el resquicio por el que volver a sonreír, ya sea desde un Batman que mide poco más de un metro o de Las Guerreras del K-pop, uno de los disfraces que más triunfa este año entre los más pequeños.

Pregón de carnaval

El oficialismo ocupó la plaza de las Tendillas a eso de las 19.00 horas, cuando acogió al flamante pregonero de este año: Francisco Javier Blázquez Ruz El Maestro. Blázquez recaló a finales de los años ochenta en Zahara de la Sierra (Cádiz) por su trabajo (es, realmente, maestro, tal y como su sobrenombre indica) y ahí empezó a disfrutar del carnaval, tanto en agrupaciones escolares como de adultos. Estas tres décadas de 3x4 estuvieron presentes en el pregón de un carnavalero que en Córdoba debutó de la mano de Antonio Cobos, en la comparsa Candilejas. Este maestro y carnavalero, más comparsista que chirigotero, puso con su pregón la primera piedra del carnaval callejero 2026, que en este sábado prosiguió en la plaza de las Tendillas con la entrega de las Máscaras de Oro. Una distinción, la de las Máscaras, que premian la trayectoria de aquellos carnavaleros con muchos años de coplas a sus espaldas. Antonio Luis Cabello Esqueta, Antonio Ortiz García, Francisco Mayorgas y Juan Banderas la recibieron este año.

'El Maestro' pregona el Carnaval de Córdoba 2026 desde Las Tendillas. / A. J. González

Entrega de premios

La fiesta de las Tendillas sirvió también para entregar los premios del XLIII Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, grupos que después deleitaron a los asistentes con sus actuaciones. Cabe recordar que, en este 2026, en comparsas han ganado, por este orden, Hijos de nadie, A mis pies, Los bienvestíos y La iluminada y en chirigotas Las que llevan mucho tiempo sin salir, Los sacamantecas, Los picos de oro y Vaya cajonazo. También triunfó el único coro que se presentó, La Mariquilla.

Pasacalles para el domingo

Este domingo el carnaval volverá a ser también protagonista del calendario festivo con un pasacalles del que formarán parte las agrupaciones oficiales y aquellos que se quieran sumar a la fiesta. Comenzará, a las 12.00 horas, en el entorno del Puente Romano. Quien quiera disfrutar de letras con ironía y de piropos a Córdoba, no puede perderse la cita, que es ya una de las más destacadas de todas cuantas celebra la Asociación Carnavalesca. También cabe señalar que la carpa instalada en el Bulevar de Gran Capitán se mantendrá abierta.

Para la semana que viene

Ya el fin de semana que viene llegará la más pura irreverencia con las actuaciones de las ilegales por las esquinas de distintos barrios, aunque especialmente por el entorno de San Agustín y de la plaza de la Corredera. El sábado que viene también actuarán las agrupaciones ganadoras, precisamente, en la carpa del Bulevar.

El broche de oro llegará el domingo 22 cuando se celebre la Gran Cabalgata del Carnaval, que saldrá a las 12.00 horas desde el Paseo de la Victoria para llegar a la Corredera. Allí, en la plaza grande, se procederá a la quema del Dios Momo para despedir un año más al carnaval.