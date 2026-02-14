Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicio ferroviario

Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo

La compañía mantiene alternativas por Media Distancia entre Sevilla, Córdoba y Málaga y activa cambios de billete gratuitos por la incidencia en la infraestructura ferroviaria

Un tren Avant de Renfe en la estación de Córdoba.

Un tren Avant de Renfe en la estación de Córdoba.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La compañía ferroviaria Renfe ha anunciado, en un comunicado en su web, la suspensión temporal de todos los servicios de trenes Avant en Córdoba y el resto de Andalucía durante los próximos fines de semana del 14 y 15 de febrero, debido a la imposibilidad de efectuar el mantenimiento habitual del material S104 ante el corte de la línea de alta velocidad en tramos próximos a Adamuz (Córdoba) y Álora (Málaga), que afecta a la operativa normal de la red ferroviaria.

La medida implica que durante esos días no circularán los servicios Avant Sevilla-Córdoba-Málaga ni Avant Granada-Málaga, entre otros, y tampoco será viable la circulación habitual de trenes de alta velocidad y proximidad que dependen de ese mantenimiento técnico.

Alternativas para viajeros y servicios disponibles

Renfe ha informado que priorizará las circulaciones con mayor volumen de viajeros y que mantiene servicios alternativos:

  • Media Distancia convencional Sevilla-Córdoba-Málaga, para quienes habituaban a utilizar el Avant en ese corredor.
  • Servicios alternativos por carretera para los trayectos Sevilla-Granada durante ambos días.
  • Además, la compañía ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste, y mantiene informados a los viajeros a través de sus canales oficiales y atención al cliente.

La supresión de trenes responde, según Renfe, a la afectación que sufren los trenes en sus ciclos de mantenimiento al no poder acceder a las bases de mantenimiento de Los Prados (Málaga) y de Cerro Negro (Madrid), algo que es consecuencia directa de la interrupción del tráfico ferroviario en la infraestructura de alta velocidad en los enclaves mencionados.

Un tren Avant de Renfe en la estación de A Coruña durante una jornada de lluvia

Un tren Avant.

Impacto en la movilidad de la provincia

Aunque los servicios Avant quedan suprimidos, los viajeros desde Córdoba y la provincia podrán desplazarse en Media Distancia convencional entre Sevilla, Córdoba y Málaga, lo que garantiza una opción de transporte aunque con tiempos de viaje más largos. Renfe también anima a los usuarios a consultar rutas alternativas y horarios actualizados mediante la página web, la aplicación oficial y sus servicios de atención.

La compañía ha lamentado las molestias que esta reorganización pueda causar y ha señalado que la situación se mantendrá mientras perdure la afectación en la línea de alta velocidad a su paso por Adamuz y Álora.

