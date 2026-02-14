Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo

La compañía ferroviaria Renfe ha anunciado, en un comunicado en su web, la suspensión temporal de todos los servicios de trenes Avant en Córdoba y el resto de Andalucía durante los próximos fines de semana del 14 y 15 de febrero, debido a la imposibilidad de efectuar el mantenimiento habitual del material S104 ante el corte de la línea de alta velocidad en tramos próximos a Adamuz (Córdoba) y Álora (Málaga), que afecta a la operativa normal de la red ferroviaria.

La medida implica que durante esos días no circularán los servicios Avant Sevilla-Córdoba-Málaga ni Avant Granada-Málaga, entre otros, y tampoco será viable la circulación habitual de trenes de alta velocidad y proximidad que dependen de ese mantenimiento técnico.

Alternativas para viajeros y servicios disponibles

Renfe ha informado que priorizará las circulaciones con mayor volumen de viajeros y que mantiene servicios alternativos:

Media Distancia convencional Sevilla-Córdoba-Málaga , para quienes habituaban a utilizar el Avant en ese corredor.

, para quienes habituaban a utilizar el Avant en ese corredor. Servicios alternativos por carretera para los trayectos Sevilla-Granada durante ambos días.

durante ambos días. Además, la compañía ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste, y mantiene informados a los viajeros a través de sus canales oficiales y atención al cliente.

La supresión de trenes responde, según Renfe, a la afectación que sufren los trenes en sus ciclos de mantenimiento al no poder acceder a las bases de mantenimiento de Los Prados (Málaga) y de Cerro Negro (Madrid), algo que es consecuencia directa de la interrupción del tráfico ferroviario en la infraestructura de alta velocidad en los enclaves mencionados.

Un tren Avant. / V. Currás

Impacto en la movilidad de la provincia

Aunque los servicios Avant quedan suprimidos, los viajeros desde Córdoba y la provincia podrán desplazarse en Media Distancia convencional entre Sevilla, Córdoba y Málaga, lo que garantiza una opción de transporte aunque con tiempos de viaje más largos. Renfe también anima a los usuarios a consultar rutas alternativas y horarios actualizados mediante la página web, la aplicación oficial y sus servicios de atención.

La compañía ha lamentado las molestias que esta reorganización pueda causar y ha señalado que la situación se mantendrá mientras perdure la afectación en la línea de alta velocidad a su paso por Adamuz y Álora.