Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba
El inmueble se situará justo al lado del hotel de 96 habitaciones que Ibis ya tiene en obras
El boom de los apartamentos turísticos en Córdoba capital no cesa. El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba publica la solicitud de calificación ambiental para un nuevo proyecto de apartamentos turísticos, en este caso, en el Campo de la Verdad, barrio muy cercano al casco histórico.
Este complejo de apartamentos turísticos, que constará de 40 inmuebles y tendrá una categoría de dos llaves, se ubicará entre las calles Acera de Granada y Escritora Concha Lagos, detrás de la gasolinera del puente de El Arenal. El edificio estará justo al lado de otro proyecto turístico que ya está en marcha, un hotel de 96 habitaciones y con piscina en la terraza que impulsa Grupo Accor con su marca Ibis Budget.
Tanto el hotel como el edificio de apartamentos están diseñados por el estudio cordobés Castelló Arquitectura y se ubicarán uno al lado del otro, uno en la parcela 4 de la unidad de ejecución RG-2 Puente del Arenal (el hotel) y otro en la parcela 3 (los apartamentos).
Los datos de apartamentos turísticos
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba otorgó en 2025 un total de 115 licencias para la apertura de nuevos edificios de apartamentos turísticos en la ciudad. Según las cifras a las que ha tenido acceso este periódico, el número de licencias dadas para abrir apartamentos turísticos creció en Córdoba el año pasado un 150%, teniendo en cuenta que en 2024 fueron 46 permisos por los más de 100 concedidos el año pasado.
