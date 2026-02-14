Kutxabank culmina la integración de Cajasur tras completar la migración tecnológica

Kutxabank ha culminado la fusión con Cajasur tras completar este sábado 14 de febrero la última fase del proceso, su integración tecnológica. De esta forma, los clientes del banco andaluz han quedado totalmente integrados en un grupo financiero de referencia, inmerso en una nueva etapa de crecimiento y diversificación. Los clientes operarán ya desde la web y app de Kutxabank, con su usuario y claves habituales.

La propia app cuenta con una guía con los pasos a realizar en el primer acceso. Kutxabank ha reforzado sus equipos de atención al cliente. Para cualquier duda, los clientes podrán consultar a su gestor o gestora y, además, se ha habilitado una web con las cuestiones más frecuentes (FAQs): www.kutxabank-cajasur.es/kb

Red de oficinas y cajeros ampliada

Con la integración operativa y tecnológica, los clientes acceden desde hoy a más puntos de atención y servicio en una red ampliada: la red de oficinas para los clientes de la antigua Cajasur se ha triplicado y la de cajeros se ha multiplicado más de 4 veces; mientras que para los de Kutxabank, el incremento de la red de oficinas y cajeros es de un 30% y de un 20%, respectivamente.

La total interoperabilidad en el Grupo permite que un cliente del banco sea atendido en cualquier oficina del grupo y desde los mismos canales digitales para realizar consultas, gestiones y operaciones, contratar productos, etc.

Asimismo, todos los clientes del grupo operan con las mismas funcionalidades en cualquiera de los cajeros de la red desplegada por toda la geografía nacional para sacar dinero, consultar saldos, realizar transferencias, etc.; y pueden realizar transferencias sin coste entre ellos.

Etapa de crecimiento y diversificación

Kutxabank aborda una etapa orientada al crecimiento en clientes, con una gama de productos ampliada y el foco en la mejora de su experiencia y la personalización, bajo un modelo omnicanal avanzando, que prioriza la elección del cliente en su operativa diaria, combinando la creciente digitalización con la atención de un gestor o gestora en la oficina.

Una etapa de diversificación en la que ha apostado con determinación por la ampliación y personalización de soluciones de financiación y el crecimiento en la inversión crediticia a particulares, familias, empresas -grandes compañías y pymes, micropymes y autónomos- e instituciones, la gestión patrimonial (banca Personal, Premium y Privada) y la inversión alternativa.