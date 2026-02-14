La Junta desescala a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante Inundaciones en Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha desescalado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), de fase de emergencia, situación operativa 2, a situación operativa 1, a las 13.55 horas de hoy sábado 14 de febrero.

Sanz ha explicado que el Plan ha permanecido 11 días en situación operativa 2, concretamente desde las 12.17 horas del pasado 3 de febrero. Cabe destacar que el plan ya se encontraba en situación operativa 1, desde el 27 de enero, después de permanecer en fase de preemergencia desde el 23.

Todo controlado con recursos de la Junta

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil, como es el caso en este momento concreto de la emergencia.

Máquinas retiran lodo de parcelaciones inundadas en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

El consejero ha explicado que, tras la última reunión del comité de operaciones, celebrada esta misma mañana, ha quedado constatado que, actualmente, tan solo se están generando algunas incidencias asociadas principalmente al episodio de viento. Antonio Sanz ha destacado, en este mismo sentido, que “la evolución de la meteorología, así como el actual estado y evolución de los cauces, ríos y embalses, unida a la propia evolución de la emergencia y efectividad de los trabajos acometidos, han llevado a una reducción de los escenarios e incidencias abiertas y, por tanto, se garantiza la atención con los medios y recursos de las administraciones andaluzas”. “A esta hora, EMA Infoca está en disposición de relevar a la UME en los escenarios y trabajos encomendados”, ha manifestado Sanz, como por ejemplo la limpieza y extracción de lodos en el Colegio Sagrado Corazón de Torre Alháquime, así como el apoyo a la movilidad en el entorno de Grazalema”.

Desde el inicio del enjambre de borrascas a finales de enero, ya se han alcanzado las 13.010 emergencias, de las que 2.694 se han atendido en la provincia de Cádiz, 2.218 en Jaén, 2.144 en Sevilla, 1.860 en Granada, 1.360 en Málaga, 1.349 en Córdoba, 838 en Almería y 547 en Hueva.