Agenda
Qué hacer hoy sábado, 14 de febrero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Teatro
Puesta en escena de ‘Florence Foster’
La Compañía Amada Producciones lleva a escena la obra Florence Foster, de Amada Santos. La soprano Florence Foster y su pianista Cosmé McMoon se disponen a cumplir su gran sueño en un Carnegie Hall con las entradas agotadas y fans expectantes. Sin embargo, la perfección del momento se ve amenazada por un detalle cómico y crucial: la pésima calidad vocal de la protagonista, quien a pesar de su entusiasmo, canta de forma desastrosa. Espectáculo enmarcado en Enamoradas Córdoba, dentro del II FestivalADA, organizado por la Asociación de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía.
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Gran Teatro de Córdoba, 3.
20.00 horas.
Música
Concierto de la Orquesta y coro de la Catedral de Córdoba
La iglesia Conventual de San Cayetano acogerá la actuación de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba dirigidos por Clemente Mata, dentro del ciclo de conciertos de invierno 2026.
CÓRDOBA. Iglesia Conventual de S.an Cayetano.
Cuesta de San Cayetano.
20.30 horas.
Teatro
Representación de ‘El cadaver del señor García’
La compañía La Trastienda Teatro representa esta comedia de Enrique Jardiel Poncela.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
20.30 horas.
Música
Concierto de Los Deltonos
El grupo cántabro presenta su nuevo trabajo bajo el título El Futuro, una declaración de intenciones que demuestra que aún no lo han dado todo.
CÓRDOBA. Sala Ambigú del Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal, s/n.
21.30 horas.
Carnaval
Pregón de Francisco Javier Blázquez Ruz ‘El Maestro’
El Carnaval en la calle 2026 se abre hoy con el Pregón, que pronunciará, a las 19.00 y en la Plaza de las Tendillas, Francisco Javier Blázquez Ruz ‘El Maestro’, destacado comparsista ligado como autor al Carnaval de Córdoba desde el año 1992 y a las 00.00, también en Las Tendillas, habrá una fiesta juvenil en la que actuará el grupo de pop flamenco Al Son del Sur.
CÓRDOBA. Plaza de las Tendillas.
19.00 y 00.00 horas.
