La fotografía cofrade de Fococor llega al Palacio de la Merced

La asociación fotográfica Fococor inauguró el pasado viernes la exposición Una imagen en la memoria, una muestra que ofrece un recorrido visual por la Semana Santa 2025 en la provincia de Córdoba. La cita tiene lugar en el Patio Barroco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación, donde podrá visitarse hasta el 26 de febrero.

La exposición reúne más de 80 fotografías que capturan instantes únicos de los cortejos procesionales tanto de la capital como de distintos municipios de la provincia. Las imágenes reflejan la solemnidad, la emoción y la riqueza patrimonial que caracterizan a la Semana Santa cordobesa, poniendo el foco en detalles, miradas y escenas que forman ya parte de la memoria colectiva.

Uno de los ejes centrales de la muestra es el histórico Magno Vía Crucis del Beato Álvaro, celebrado el pasado mes de octubre, un acontecimiento extraordinario que congregó a miles de fieles y que queda ahora inmortalizado a través de los objetivos de los fotógrafos participantes.

Además, la exposición incluye las obras ganadoras de la I Liga Fotográfica de Fococor, iniciativa que ha fomentado la creatividad y la participación entre los aficionados y profesionales de la fotografía cofrade. La muestra se completa con un emotivo homenaje a Juan Luis Seco de Herrera Lorenzo, reconociendo su trayectoria y aportación al mundo de la fotografía y a la difusión de la Semana Santa cordobesa.

Una imagen en la memoria se presenta así como una oportunidad para revivir algunos de los momentos más significativos de la Semana Santa 2025. n