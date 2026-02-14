El consejero Nieto, sobre la instrucción judicial del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "Va a ser larga y tiene que ser perfecta"

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha avanzado este sábado en Córdoba que la instrucción judicial del accidente ferroviario de Adamuz, que se cobró 46 vidas y dejó más de un centenar de heridos, "va a ser larga" y no va a quedar resuelta "en pocas semanas". Nieto, que ha participado en la Asamblea de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que tiene lugar en Córdoba, sí ha dejado claro que toda la judicialización de este trágico accidente (y los casos sobre los que se trabajará en el juzgado de Montoro) "tiene que ser perfecta" porque, ha avanzado, "se van a derivar muchas responsabilidades".

Depurar esas responsabilidades y conocer lo que ocurrió ese trágico 18 de enero se precisa, ha explicado el consejero de Justicia, "una instrucción impecable", sobre todo de cara a defender los derechos de las víctimas y de sus familiares. "Desde la Junta de Andalucía se va a dotar de los medios necesarios al juzgado para que la instrucción sea inmejorable y que eso ayude a que las víctimas y los familiares tengan la tranquilidad y el consuelo de que sus derechos se van a respetar y de que las responsabilidades que se deriven se van a poder sustanciar en el juicio posterior", ha añadido el consejero.

Imagen de archivo del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, durante una atención a medios. / MANUEL MURILLO

Sobre la decisión de hacer piezas separadas por cada víctima, lo que ha dicho Nieto es que cada una de ellas tendrá "un responsable concreto que va a tener una reducción de su actividad ordinaria". Eso, ha agregado, "va a permitir que dispongan del tiempo suficiente para dedicarlo a la instrucción". Además, el consejero de Justicia entiende que los refuerzos que se han aplicado al juzgado de Montoro van a ser "positivos para todos", también para este partido judicial cuya situación, ha reconocido, "no era la mejor".

Pieza separada de acusación popular

Esta misma semana, la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha notificado la apertura de una pieza separada de acción popular, que integra los escritos y las querellas presentados por ocho entidades que han pedido personarse como acusación popular. Han sido el Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf); Alternativa Ferroviaria (Alferro); los partidos políticos Vox y Iustitia Europea; el sindicato de funcionarios Manos Limpias, y las asociaciones Hazteoír.org, Víctimas de los políticos y Liberum quienes han solicitado dicha personación, que todavía deberá admitirse dentro de la macrocausa.

En los últimos días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha informado de que el juzgado de Montoro había recibido ya 14 denuncias y siete solicitudes de personación en esta causa.