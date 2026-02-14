El Colegio El Encinar celebra su 50 aniversario con un homenaje a las familias cordobesas

El Colegio El Encinar, perteneciente a Fomento de Centros de Enseñanza, celebró este viernes un acto académico para conmemorar su 50º aniversario. El evento, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Córdoba, reunió a cerca de 500 personas —entre familias, profesoras, alumnas, antiguas alumnas (alumni) y personal de administración— en una emotiva jornada de homenaje a la trayectoria del colegio.

El acto contó con la asistencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Andrés Lorite; y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Ángel Copé, entre otras autoridades.

El alcalde Bellido, durante su discurso. / CÓRDOBA

Bajo el título 50 años acompañando a las familias, la celebración "fue un tributo a la confianza que miles de padres han depositado en el colegio" desde que abriera sus puertas en 1975. Ubicado en el barrio del Brillante, El Encinar cuenta actualmente con más de 500 alumnos desde Educación Infantil hasta Bachillerato, y con una comunidad alumni de más de 3.000 personas.

Como señaló la directora del centro, María Dolores Martínez, "nuestro mayor motivo de gratitud es haber tenido la oportunidad de acompañar a miles de padres en la aventura de educar a sus hijos".

El evento ofreció un recorrido por la historia de El Encinar, recordando sus inicios en 1975. Se proyectaron varios vídeos, con imágenes de los últimos 50 años. Un tiempo en el que El Encinar ha evolucionado a la vez que mantenía sus principales señas de identidad: la educación personalizada a través de la tutoría individualizada, la calidad e innovación, el bilingüismo desde las primeras etapas y la educación en valores basada en la identidad cristiana.

El acto conmemorativo fue ocasión también para recordar cómo en 1963 un grupo de padres había empezado el primer colegio de Fomento, Ahlzahir, precisamente en Córdoba, en el que buscaban dar continuidad a la educación que procuraban en casa a sus hijos. En la actualidad, Fomento cuenta con 35 colegios en 11 comunidades autónomas.

El evento incluyó la intervención Elogio de la credibilidad, a cargo del periodista y experto en comunicación Luis Fontán. La sesión se centró en la importancia de la confianza como fundamento de la comunicación en el hogar, con criterios prácticos y ejemplos cotidianos. Y abordó la responsabilidad de proteger la propia credibilidad, la del cónyuge y la de los hijos, evitando desautorizaciones, etiquetas o promesas incumplidas.

Por su parte, el coro de alumnas de El Encinar puso la nota musical al evento con temas preparados para la ocasión. Álvaro Gimbert, presidente de la Asociación de Padres y Madres (APA) del colegio, fue el encargado de cerrar la jornada.

El Encinar: una comunidad educativa que trasciende las aulas

El Encinar celebra su 50 aniversario "con la misma ilusión de los primeros años y el compromiso de seguir ofreciendo en Córdoba una educación que ayude a formar buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales, comprometidos con mejorar la sociedad". Lo lleva a cabo mediante una atención personalizada que tiene como objetivo la plena realización de sus alumnos. Para ello, se considera esencial que familia y colegio actúen de manera coordinada.

El alcalde, José María Bellido (d), junto al rector, Manuel Torralbo y el diputado, Andrés Lorite, durante el acto. / CÓRDOBA

Asimismo, a través del APA, padres y madres colaboran activamente con los colegios en su acción educativa; especialmente, en la atención y ayuda a las familias, y en las actividades de formación de los padres. Y la asociación El Encinar Alumni mantiene vivo el vínculo con las antiguas alumnas, muchas de las cuales eligen Ahlzahir y El Encinar para la educación de sus hijos.

Los resultados académicos avalan la calidad del proyecto educativo. En la última convocatoria de la PAU, el 100% de las alumnas de El Encinar aprobó en junio con una nota media de 7,9, datos que sitúan al centro entre los mejores de Córdoba.