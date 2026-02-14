Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar

El tren de borrascas que ha marcado el inicio del año en Córdoba y que ahora parece dar una tregua también ha dejado efectos positivos. Uno de los más visibles es la imagen que estos días ofrecen los Baños de Popea, uno de los enclaves naturales más emblemáticos de la sierra cordobesa, que vuelve a lucir en todo su esplendor. Las cascadas bajan con fuerza, el agua corre limpia y el paisaje recupera esa estampa que convierte el paraje en un auténtico espectáculo para pasear… y, para los más atrevidos, incluso para mojarse los pies.

En este popular rincón de Trassierra, el caudal ha vuelto a discurrir con potencia. Pese a los árboles caídos que aún salpican la carretera y los senderos como consecuencia de las intensas rachas de viento de las últimas semanas —que este sábado han alcanzado los 84 kilómetros por hora—, algunos vecinos y propietarios de segundas residencias decidieron acercarse aprovechando la mejoría del tiempo.

Los Baños de Popea, en imágenes / A.J.González

Popea se viste de gala

Marcos y Teresa Moreno han sido dos de ellos. «Tenemos una casa pasado el pueblo y solemos subir los fines de semana. A pesar del viento hemos venido porque sabíamos que habría poca gente y no nos hemos equivocado. El campo está espectacular», ha comentado ella mientras contemplaba el entorno. «Hay menos barro del que esperaba», ha añadido él. Caminar por la zona vuelve a ser un deleite para los amantes de la naturaleza: vegetación exuberante, cielo despejado y el sonido constante del agua acompañando el recorrido.

José Antonio Benavides también ha aprovechado la jornada junto a su perro y su amigo Juan María Montori. «Tenemos una casa cerca, pero no venimos tanto como nos gustaría», ha explicado. «Hay bastante poca gente. Es un gustazo estar aquí… y no hace tanto aire», ha apuntado su compañero. Otra pareja ha dirigido sus pasos hacia otro de los puntos icónicos del enclave: las ruinas de las antiguas minas romanas, situadas junto a una de las cascadas. «Son preciosas», señalaba él mientras ayudaba a su mujer a subir una pequeña pendiente.

Los Baños de Popea, en imágenes / A.J.González

Algunos ha ido un paso más allá. Juan, que ha acudido con su pareja aprovechando el día de San Valentín, ha decidido quitarse los zapatos y remojarse los pies tras comprobar que «baja muy limpia el agua». «Está helada, pero ya que hemos venido…», ha dicho entre risas mientras se echaba un poco de agua en la cara ante la mirada divertida de su acompañante.

El Cinturón Verde con menos gente de la habitual

Más cerca de la capital, decenas de cordobeses también han optado por disfrutar del buen tiempo en el Cinturón Verde y en la subida a las Ermitas, eso sí, desafiando un viento que en esta zona se ha dejado notar con mayor intensidad. «Hace mucho aire… pero no podemos desaprovechar un día así», ha comentado entre risas Silvia Arranz, que afrontaba la subida con su marido y equipada con bastones de senderismo. «La zona ha resistido mejor las lluvias de lo que pensaba», añadía él.

Algunos han iniciado el recorrido desde la Cuesta del Reventón; otros, desde el Camino del Patriarca, como Ana María y su madre, que han aprovechado el paseo para recoger espárragos silvestres. La presencia de ciclistas ha sido constante. «Hay que ir muy atento por el viento, pero al menos no vas esquivando gente como otras veces», ha señalado uno de ellos.

Los Baños de Popea, en imágenes / A.J.González

La familia Fernández Fernández ha convertido la jornada en un plan completo, con sus dos hijas y el perro, que ha corrido incansable durante la subida. Las pequeñas han llevado incluso un pequeño bote para observar hormigas e insectos que encontraban a su paso. «Tanta lluvia cansa, aunque no sea el día perfecto había que salir. Y las vistas desde arriba son preciosas», ha resumido la madre.

Noticias relacionadas

Tras semanas de agua y viento, la sierra ofrece ahora su cara más viva. El temporal se retira y deja, al menos por unos días, caminos transitables, cascadas llenas y a los cordobeses reconquistando el campo.