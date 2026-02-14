Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras temporalIncidencias por el vientoRécord de lluviaJardín alto AlcázarRealojosPrevia CCFMontilla-MorilesVariante OestePuestos de caracoles
instagramlinkedin

Temporal

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques de la ciudad hasta el lunes por el fuerte viento

Este sábado se registran rachas de más de 80 kilómetros por hora cuando la máxima prevista era 70

Una persona observa un árbol caído en el barrio del Figueroa, este sábado.

Una persona observa un árbol caído en el barrio del Figueroa, este sábado. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este sábado que los parques de la ciudad estarán cerrados hasta el próximo lunes debido a las fuertes rachas de viento que se están registrando en la ciudad. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la estación del aeropuerto se han registrado rachas de hasta 84 kilómetros por hora, cuando la previsión era que no superaran los 70.

Durante la noche y la mañana de este sábado, el trabajo de bomberos y Policía Local está siendo más que intenso. Han sido numerosos los avisos recibidos debido a las incidencias causadas por el viento en varios barrios de la ciudad, especialmente por caídas de árboles y los daños materiales que están provocando.

Noticias relacionadas y más

Aviso amarillo hasta las 18.00 y luego, tranquilidad

Cabe recordar que este sábado, tanto la Campiña cordobesa como la zona norte (Pedroches y Guadiato) se encuentran en aviso amarillo por viento, un aviso que, por ahora, se mantendrá hasta las 18.00 horas. La previsión de la Aemet es que cuando pase este episodio, prácticamente toda Andalucía vuelva a la normalidad meteorológica con una próxima semana que se anuncia tranquila y sin lluvias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
  5. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  8. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina

Aviso amarillo de la Aemet en la Campiña de Córdoba y en Sierra-Pedroches por vientos de hasta 70 km/h

Aviso amarillo de la Aemet en la Campiña de Córdoba y en Sierra-Pedroches por vientos de hasta 70 km/h

Árboles caídos sobre edificios y en la calle, coches aplastados y placas solares arrancadas: más de 20 incidencias en Córdoba por el viento

Árboles caídos sobre edificios y en la calle, coches aplastados y placas solares arrancadas: más de 20 incidencias en Córdoba por el viento

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques de la ciudad hasta el lunes por el fuerte viento

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques de la ciudad hasta el lunes por el fuerte viento

El tren de borrascas deja en Córdoba más de 268 litros en tres semanas y bate el récord de días seguidos de lluvia

El tren de borrascas deja en Córdoba más de 268 litros en tres semanas y bate el récord de días seguidos de lluvia

El temporal daña varias obras activas en Córdoba y obliga a ampliar los plazos de ejecución

Tendillas, Corredera y San Agustín: dónde comer cuando el hambre aprieta en el Carnaval de Córdoba

Tendillas, Corredera y San Agustín: dónde comer cuando el hambre aprieta en el Carnaval de Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy sábado, 14 de febrero de 2026

Qué hacer hoy sábado, 14 de febrero de 2026
Tracking Pixel Contents