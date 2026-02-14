El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques de la ciudad hasta el lunes por el fuerte viento

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este sábado que los parques de la ciudad estarán cerrados hasta el próximo lunes debido a las fuertes rachas de viento que se están registrando en la ciudad. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la estación del aeropuerto se han registrado rachas de hasta 84 kilómetros por hora, cuando la previsión era que no superaran los 70.

Durante la noche y la mañana de este sábado, el trabajo de bomberos y Policía Local está siendo más que intenso. Han sido numerosos los avisos recibidos debido a las incidencias causadas por el viento en varios barrios de la ciudad, especialmente por caídas de árboles y los daños materiales que están provocando.

Aviso amarillo hasta las 18.00 y luego, tranquilidad

Cabe recordar que este sábado, tanto la Campiña cordobesa como la zona norte (Pedroches y Guadiato) se encuentran en aviso amarillo por viento, un aviso que, por ahora, se mantendrá hasta las 18.00 horas. La previsión de la Aemet es que cuando pase este episodio, prácticamente toda Andalucía vuelva a la normalidad meteorológica con una próxima semana que se anuncia tranquila y sin lluvias.