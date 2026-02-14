Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 20 incidencias en Córdoba por el fuerte viento

Las fuertes rachas de viento que sacuden Córdoba y provincia, y que tienen activo el aviso amarillo de la Aemet, han provocado más de una veintena de incidencias en la capital. Según informa el servicio de Emergencias 112, a partir de las 07.00 horas, se han producido más de 20 emergencias atendidas por caídas de árboles, de ramas, de chapas e incluso de placas solares. No obstante, el 112 no tiene constancia de heridos y no ha sido necesario trasladar ambulancias ni personal sanitario. Sí se han movilizado efectivos de los bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional.

Así, el fuerte viento, que ha llegado a soplar con una intensidad de 84 km/h en variante oeste, ha provocado algunos percances realmente graves, como el vivido en la calle Villanueva del Duque, en el barrio del Brillante, donde un árbol ha caído sobre una casa. Además, en Huerta de Santa Isabel, en concreto en la calle Isla de Alegranza, un árbol ha caído sobre un coche.

Un pino cae sobre un edificio en Pasaje Marino Castilla

No obstante, una de las zonas de Córdoba más afectada por las incidencias derivadas del viento ha sido el barrio del Figueroa, donde ha caído un árbol sobre un coche en la calle Pasaje Batalla de Lepanto, y otro vehículo se ha visto afectado por un árbol caído en la calle Isla Gomera. Además, un pino ha volcado sobre la fachada de un edificio en Pasaje Marino Castilla.

Una mujer observa el estado del coche tras caerle encima un árbol en la calle Isla Gomera. / A. J. González

También se ha visto dañada una casa en la calle Sansueña, por la caída de un árbol.

En el casco urbano, el fuerte viento también se ha dejado sentir y ha provocado daños en el voladizo de una azotea de la calle Pedro Fernández. También ha habido incidencias en el Camino Viejo de Almodóvar, donde han caído varias palmeras y un ciprés, en este último caso dentro de una parcela. En el Veredón de los Frailes, por su parte, un pino ha sido arrancado por el viento, lo mismo que ha ocurrido en la calle Nuestra Señora de la Merced, en el barrio de Fátima.

Finalmente, hay que destacar que varias placas solares han sido arrancadas del tejado de un edificio en la calle Poeta Alonso de Bonilla, en el Brillante.

Incidencias en Andalucía

A nivel andaluz, se han registrado multitud de incidencias en las salas de Emergencias 112. Según la nota oficial de este organismo, 84 carreteras permanecen cortadas en la región como consecuencia del temporal. "El viento ha vuelto a concentrar, por segunda noche consecutiva, la mayoría de los avisos a las salas de EMA 112. Las caídas de elementos del mobiliario urbano, placas solares, ramas y árboles se han repetido fundamentalmente en la capital cordobesa, pero también de forma dispersa en otros puntos de la región", explica el 112.

Una persona observa un árbol caído en el barrio del Figueroa, este sábado. / A. J. González

Así, una palmera se ha vencido en Málaga, en el Paseo Farola, sin que consten heridos. Los desprendimientos de ladera y afecciones a la red secundaria de carreteras han sido el resto de las tipologías atendidas durante las últimas horas, especialmente en la provincia de Granada, en municipios como Nívar o Pinos Genil, en las carreteras GR-3200 y GR-3425, respectivamente.

Más de 1.200 en el acumulado en Córdoba

En total se ha atendido desde la medianoche una quincena de incidencias. En la jornada de ayer viernes se coordinaron hasta 768 avisos de emergencia. El acumulado del enjambre de borrascas, desde el pasado 27 de enero, alcanza las 12.692, de las que 2.676 se han atendido en la provincia de Cádiz, 2.206 en Jaén, 2.118 en Sevilla, 1.827 en Granada, 1.297 en Málaga, 1.210 en Córdoba, 824 en Almería y 534 en Huelva.

Vías de comunicación afectadas

La Dirección General de Tráfico ha señalado que, al corte de las 09.00 horas, hay un total de 157 carreteras afectadas en Andalucía por los efectos del temporal, de las que 84 permanecen cerradas al tráfico rodado.

Los cortes afectan especialmente a la provincia de Cádiz que cuenta con 29 vías cerradas, Córdoba con 22, Málaga con 11, Jaén con 10, les siguen Sevilla con seis, Granada con cuatro, así como Huelva y Almería cada una con una vía sin tráfico abierto.

Debido a la posibilidad de que haya restricciones en la carretera A-395 de entrada y salida de la estación de esquí de Sierra Nevada por agrietamiento del asfalto y desprendimientos cerca de Pradollano se ha decretado su cierre para la jornada de este sábado.

Además, el Aeropuerto de Córdoba reabre este sábado al tráfico comercial tras cerrar hace una semana por la crecida del río Guadalquivir.

Instrucciones ante las rachas de viento

En las zonas afectadas, EMA 112 recuerda la "importancia de evitar situaciones temerarias que pongan en peligro la integridad de las personas y de los operativos de rescate, auxilio y salvamento, en relación a transitar y visitar zonas de cauces y embalses". La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) insta, asimismo, a "seguir las indicaciones de autoprotección como una de las principales formas de protegerse frente a esta sucesión de borrascas, que trae consigo un enjambre de borrascas de intensas y persistentes precipitaciones, así como vientos y posibilidad de deslizamientos en distintos puntos de la comunidad autónoma andaluza.

Policías en el barrio del Figueroa, especialmente afectado por las fuertes rachas de viento. / A. J. González

Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda "extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores.

En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

"Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas", continúa la nota oficial.

Finalmente, EMA 112 recomienda "evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales, nunca cruzar por una zona anegada y mantenerse alejado de zonas de cauces".