Solidaridad

Voluntarios de Cruz Roja intervienen en la limpieza de 27 domicilios afectados por las inundaciones en Córdoba

Unas 80 personas de la organización participarán hasta el fin de semana en las tareas

Labores de limpieza por voluntarios de Cruz Roja en las parcelaciones de Córdoba.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Desde el pasado martes 10 de febrero, unas 80 personas voluntarias de Cruz Roja se han afanado en las tareas de limpieza y atención a los más vulnerables en las zonas afectadas por el temporal y la crecida del Guadalquivir.Hasta el momento, se ha intervenido en 27 domicilios, retirando enseres y realizando labores de las zonas perjudicadas en 17 de ellos.

De esta forma, Cruz Roja colabora con el dispositivo organizado por el ayuntamiento de Córdoba. Toda la solicitud de demandas, por tanto, se canaliza a través de los canales establecidos por el consistorio, como la web “Todos por Córdoba” de información para situaciones de emergencia local.

Entre las zonas de intervención está Fontanar de Quintos, La Altea, Alcolea, Majaneque o La Perdiz.

La prioridad se establece atendiendo a los más vulnerables, como mayores, dependientes o personas con movilidad reducida.

Unos 80 voluntarios de Cruz Roja intervienen en 27 domicilios afectados.

Cruz Roja Córdoba destaca no solo la presencia del voluntariado provincial, sino también de otras provincias andaluzas, como Huelva, Sevilla, Jaén o Almería.

