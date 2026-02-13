Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A la venta los palcos y sillas para la Semana Santa de Córdoba 2026: precios, plazos y dónde comprar los abonos

Está previsto que a mediados de marzo se habilite la venta de sillas sueltas por día, siempre que queden localidades disponibles

Palcos en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba, en una imagen de archivo.

Palcos en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ya ha abierto el plazo para adquirir palcos y sillas en en la Carrera Oficial de la Semana Santa de Córdoba 2026, con nuevas tarifas y diferentes vías para formalizar la gestión.

Según ha anunciado este viernes la Agrupación, desde este momento, los interesados pueden asegurar su plaza en uno de los puntos más emblemáticos del recorrido procesional, garantizando comodidad y acceso preferente durante toda la semana.

Los precios establecidos para este año (IVA incluido) son los siguientes:

  • Abono palco de 6 plazas: 480 euros
  • Abono palco Patio de los Naranjos (6 plazas): 540 euros
  • Abono silla: 100 euros
La Borriquita de Córdoba en carrera oficial.

La Borriquita de Córdoba en carrera oficial. / AJGONZALEZ

Está previsto que a mediados de marzo se habilite la venta de sillas sueltas por día, siempre que queden localidades disponibles tras el período de adquisición de abonos.

Canales de venta

La venta ya se encuentra disponible a través de la página web oficial de la Agrupación, que ha querido facilitar la tramitación online de manera ágil y segura. Asimismo, quienes prefieran realizar la gestión de forma presencial pueden acudir a la sede de la institución, situada en calle Isaac Peral, número 6.

El horario de atención al público es el siguiente:

  • Mañanas: de 9:00 a 13:00 horas (lunes, miércoles y viernes).
  • Tardes: de 17:00 a 20:00 horas (de lunes a jueves).

Como novedad organizativa, la Agrupación de Cofradías ha informado de que ya se están preparando los trámites para la reserva de las sillas sociales, cuyo procedimiento será comunicado próximamente a través de los canales oficiales.

Desde la institución subrayan que el abono constituye una opción ventajosa tanto desde el punto de vista económico como organizativo, ya que "permite disfrutar de todas las jornadas procesionales sin necesidad de realizar gestiones diarias", además de asegurar una "ubicación estratégica para contemplar el paso de las hermandades en un entorno histórico de especial relevancia".

TEMAS

