Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La nueva entrada de Caballerizas, la reapertura del aeropuerto y la supervivencia al cáncer infantil son nuestros tres titulares destacados para cerrar este viernes
La jornada informativa de este viernes en Córdoba deja titulares en patrimonio e infraestructuras, junto a datos esperanzadores en el ámbito sanitario. El proyecto de Caballerizas incorporará una nueva entrada con plaza ajardinada en el entorno del Alcázar. Por su parte, Aena ha confirmado la reapertura del aeropuerto de Córdoba a partir de este sábado. Además, con motivo del día del cáncer infantil que se conmemora este domingo, los últimos datos sitúan la supervivencia en el 80% del total de casos.
- Caballerizas tendrá una nueva entrada con una plaza ajardinada junto al Alcázar de Córdoba: aquí tienes la recreación en vídeo
- Aena confirma la reapertura del aeropuerto de Córdoba este sábado
- Supervivencia al cáncer infantil en Córdoba: un 80% sumando todos los tipos y hasta un 95% en leucemia linfoblástica
Además, destacamos estas otras noticias:
- Los trámites para completar la variante Oeste continúan: formalizado el contrato para actualizar el proyecto
- Facua denuncia que una discoteca promociona una fiesta con entrada gratuita solo para mujeres
- Un hombre detenido por robar coches en Fátima y quemar una lavandería en Ciudad Jardin
- Comienza la instalación de los puestos de caracoles en Córdoba: fechas y ubicaciones
- A la venta los palcos y sillas para la Semana Santa de Córdoba 2026: precios, plazos y dónde comprar los abonos
- El puente del Guadalquivir en Almodóvar del Río reabre al tráfico el lunes 16 de febrero tras bajar el nivel del río
- Diez cortadores jamón se disputarán el trono nacional en Villanueva de Córdoba
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- El nuevo centro de la UCO en Cabra inicia su andadura para impulsar el desarrollo socioeconómico local y de la comarca
- Montilla-Moriles encara una prometedora cosecha tras la mejor campaña de lluvias de los últimos años
