La jornada informativa de este viernes en Córdoba deja titulares en patrimonio e infraestructuras, junto a datos esperanzadores en el ámbito sanitario. El proyecto de Caballerizas incorporará una nueva entrada con plaza ajardinada en el entorno del Alcázar. Por su parte, Aena ha confirmado la reapertura del aeropuerto de Córdoba a partir de este sábado. Además, con motivo del día del cáncer infantil que se conmemora este domingo, los últimos datos sitúan la supervivencia en el 80% del total de casos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

España

Noticias relacionadas

Deportes