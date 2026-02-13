Y...¡Llegamos al fin de semana! La actualidad de este viernes en Córdoba deja tres titulares destacados: la recta final de las obras de la nueva comisaría, mientras el Ministerio del Interior prepara ya su dotación de material. Por otro lado, un nuevo hito médico del hospital Reina Sofía, que ha realizado el primer trasplante andaluz de corazón infantil incompatible. Además, informamos sobre las bodas civiles que se celebran en el Alcázar, que se han visto afectadas debido al temporal.

