La actualidad del viernes 13 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La recta final de la nueva comisaría de Policía Nacional, el último hito del hospital Reina Sofía y el cambio de situación de las bodas previstas en el Alcázar, son nuestros tres titulares destacados de este viernes
Y...¡Llegamos al fin de semana! La actualidad de este viernes en Córdoba deja tres titulares destacados: la recta final de las obras de la nueva comisaría, mientras el Ministerio del Interior prepara ya su dotación de material. Por otro lado, un nuevo hito médico del hospital Reina Sofía, que ha realizado el primer trasplante andaluz de corazón infantil incompatible. Además, informamos sobre las bodas civiles que se celebran en el Alcázar, que se han visto afectadas debido al temporal.
- Interior ultima la obra de la nueva comisaría de Córdoba y prepara la dotación de material
- Nuevo trasplante pionero del hospital Reina Sofía: realiza el primer injerto andaluz de corazón infantil incompatible
- Trasladadas las bodas en el Alcázar hasta nuevo aviso tras el temporal: "Lo teníamos todo diseñado para ese sitio
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Vuelca un camión en la autovía cerca de la cárcel de Alcolea
- Córdoba cae a su nivel de población más bajo desde 2003 pese al aumento de inmigrantes
- Un juzgado de Córdoba autoriza a LaLiga a identificar a usuarios por presunta piratería de retransmisiones de fútbol
- El avión cultural será chatarra "ya mismo" y desaparecerá del Balcón del Guadalquivir
- El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha un plan para potenciar el uso de la bicicleta
Provincia
- Cerrado en Cabra el acceso al santuario de la Virgen de la Sierra por daños en la carretera tras las lluvias
- La Diputación de Córdoba oferta 14 plazas fijas para oficial de carreteras por concurso-oposición
- Emproacsa plantea una alternativa por bombeo en la nueva conducción de agua desde Zambra a Lucena
Campo
Deportes
- Entrevista a Jacobo González: «Ojalá llegue el 30 de junio y me vea habiendo ascendido a Primera División con el Córdoba CF»
Cultura
- ‘El legado de la fe’, una exposición única con 21 joyas restauradas del patrimonio cofrade en el Palacio de la Merced
- Cita con la nostalgia en Córdoba: Revolver, Tam Tam Go! y La Guardia, juntos en concierto
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina