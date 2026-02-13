Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trasplantes Reina SofíaBodas AlcázarNueva comisaría en CórdobaSuelos agrícolasCamión volcado A-4Entrevista a Jacobo Córdoba CFPiratería LaLigaCáncer infantilCamping BrillanteOcio finde
instagramlinkedin

La actualidad del viernes 13 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La recta final de la nueva comisaría de Policía Nacional, el último hito del hospital Reina Sofía y el cambio de situación de las bodas previstas en el Alcázar, son nuestros tres titulares destacados de este viernes

Obras nueva comisaria Policía Nacional

Obras nueva comisaria Policía Nacional / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Y...¡Llegamos al fin de semana! La actualidad de este viernes en Córdoba deja tres titulares destacados: la recta final de las obras de la nueva comisaría, mientras el Ministerio del Interior prepara ya su dotación de material. Por otro lado, un nuevo hito médico del hospital Reina Sofía, que ha realizado el primer trasplante andaluz de corazón infantil incompatible. Además, informamos sobre las bodas civiles que se celebran en el Alcázar, que se han visto afectadas debido al temporal.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

Noticias relacionadas

Cultura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  8. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina

El último coletazo del temporal mantiene a Córdoba en aviso amarillo: lluvias, tormentas y vientos de hasta 80 kilómetros

El último coletazo del temporal mantiene a Córdoba en aviso amarillo: lluvias, tormentas y vientos de hasta 80 kilómetros

Antonio, el bebé cordobés que eclipsó con su luz una cardiopatía

Antonio, el bebé cordobés que eclipsó con su luz una cardiopatía

David, paciente del hospital Reina Sofía con una cardiopatía congénita, espera un trasplante de corazón

David, paciente del hospital Reina Sofía con una cardiopatía congénita, espera un trasplante de corazón

Nuevo trasplante pionero del hospital Reina Sofía: realiza el primer injerto andaluz de corazón infantil incompatible

Nuevo trasplante pionero del hospital Reina Sofía: realiza el primer injerto andaluz de corazón infantil incompatible

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 13 de febrero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 13 de febrero de 2026

Sofía y Héctor, afectados por el traslado de las bodas del Alcázar de Córdoba: "Era una ilusión, ha sido un varapalo"

Sofía y Héctor, afectados por el traslado de las bodas del Alcázar de Córdoba: "Era una ilusión, ha sido un varapalo"

Trasladadas las bodas en el Alcázar hasta nuevo aviso tras el temporal: "Lo teníamos todo diseñado para ese sitio"

Trasladadas las bodas en el Alcázar hasta nuevo aviso tras el temporal: "Lo teníamos todo diseñado para ese sitio"
Tracking Pixel Contents