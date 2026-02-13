Trasladadas las bodas del Alcázar de Córdoba hasta nuevo aviso tras el temporal: "Lo teníamos todo diseñado para ese sitio"

El Ayuntamiento de Córdoba ha trasladado las bodas civiles programadas en el Alcázar de los Reyes Cristianos hasta abril, inclusive, tras las intensas lluvias de las últimas dos semanas en la capital. Los temporales han afectado al desarrollo de las obras que se venían acometiendo en el monumento y han producido "una serie de contratiempos" que obligan a cambiar el escenario de las celebraciones, según un correo eléctrónico remitido por la delegación de Presidencia a una pareja que tenía fecha en abril.

La información ha sido confirmada a este periódico por fuentes municipales, que aseguran que el Alcázar no acogerá bodas hasta mayo, al menos, y dejan en el aire ese y los meses posteriores. Según estas mismas fuentes, la decisión dependerá de las recomendaciones de los arquitectos municipales.

A los contrayentes que tenían fecha reservada en estos meses el Consistorio ha ofrecido una alternativa: casarse en salón de actos de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. La organización de la ceremonia será igual, explican desde el Ayuntamiento, pero el cambio de ubicación no es un detalle baladí. Como señala Carmen López, wedding planner de Ellegantia, "las parejas eligen el Ayuntamiento por el Alcázar".

"No tiene nada que ver con el Salón de Mosaicos"

Algunos de los primeros afectados no recibieron el email que ahora se está remitiendo a las parejas, como cuentan a este periódico. De hecho, Antonio, que se casó en enero, cuenta que su preocupación surgió a raiz de una información publicada en Diario CÓRDOBA. Al leer que las obras se alargaban, insistieron en saber si eso afectaría a su boda. Así fue: "Lo teníamos todo diseñado para este sitio. Un año antes, estuvimos recargando la página web todo el rato porque necesitábanos que fuera ese día". Una semana antes, cuenta, les confirmaron que tendrían que casarse en la delegación de Cultura. "Imagínate, ella quería ese sitio, era un lugar emblemático, teníamos el banquete al lado de la Mezquita, el hotel, la vuelta en coche no era nada...", lamenta.

El salón de actos "no tiene nada que ver con el Salón de Mosaicos", dice Antonio. Pero, más allá de eso, el cambio les acarreó ciertos problemas logísticos, sobre todo en lo que se refiere a la movilidad. "Casi se pierde la novia por el camino", bromea. Tuvieron que sacar permisos para circular por el casco histórico y modificar el recorrido, pero finalmente "todo salió bien" y este hecho tan imprevisible quedó en una anécdota.

Imagen de archivo de una boda en el Salón de Mosaicos del Alcázar. / Córdoba

Otra pareja de Córdoba con la que se ha puesto en contacto este periódico y que tenía previsto casarse en los próximos meses en el Alcázar señala que el principal inconveniente ha sido "tener que avisar a todos los invitados porque las invitaciones estaban ya hechas". Aunque considera que la nueva ubicación es "mucho más impersonal", asume que no depende de ellos. No son los únicos que hacen frente a estos contratiempos. "Ha sido un varapalo", expresa una tercera pareja.

En noviembre del año pasado, el Ayuntamiento ya acudió a la Junta de Andalucía para que se permitiera realizar estas ceremonias en el edificio de la administración andaluza. Profesionales del sector de las bodas consultados por este periódico indican que el salón habilitado no es del agrado de todos los contrayentes. Alguna de las parejas apunta al Palacio de Orive como alternativa más apropiada y los profesionales aseguran que llegó a ponerse sobre la mesa esa opción antes de que el espacio acogiera la exposición sobre la infancia en el Antiguo Egipto.

Las obras en el Alcázar

El Alcázar de los Reyes Cristianos, uno de los escenarios clásicos de las bodas civiles en Córdoba, permanece cerrado totalmente al turismo hasta el 27 de febrero debido a las obras de conservación, mejora y modernización, según informó el Ayuntamiento a principios de enero. La intervención sirve también para adecuar el enclave a Navegantes, el espectáculo nocturno de imagen, luz y sonido. La inauguración estaba prevista ese mismo día. Sin embargo, el pasado 3 de febrero se anunció su aplazamiento, a causa de las lluvias, y la fecha quedó en el aire.

Obras en el Alcázar de Córdoba, en una imagen de archivo. / Víctor Castro

Las actuaciones en el Alcázar ya limitaron el acceso al monumento el año pasado. Desde verano solo eran visitables los jardines. Ahora, las restricciones afectan a todo el enclave. En el monumento se desarrollan dos obras paralelas, las que afectan íntegramente al monumento, un proyecto clave para la modernización de las infraestructuras internas y el mantenimiento, y las que tienen como objetivo poner en marcha el espectáculo nocturno.

La nueva ubicación y el protocolo

A la vez que ha informado del cambio de ubicación, el Ayuntamiento ha facilitado la información oportuna a los novios para las ceremonias que se trasladan al edificio de la Junta de Andalucía en la calle Capitulares número 2. En dicha comunicación, se informa de que los contrayentes deben estar 10 minutos antes de la hora y deberán esperar hasta que personal de procotolo les indique que pueden pasar. Dentro, el resto de los profesionales les guiará en todo momento.

Las bodas duran 15 minutos y la organización "será exactamente igual que en el Alcázar". Eso sí, se apunta a que, antes del acto, deben registrar las matrículas de los vehículos que vayan a acceder al casco histórico por las limitaciones a la movilidad en la zona en la plataforma Acire Córdoba. Desde el Consistorio indican que podrán aparcar en la puerta de la delegación, siempre que dejen las tarjetas de acceso en el salpicadero. Hasta allí se puede llegar por las calles Alfaros, Alfonso XIII, María Cristina o Claudio Marcelo.