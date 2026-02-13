Los trámites para completar la variante Oeste de Córdoba continúan: formalizado el contrato para actualizar el proyecto

Los trámites para hacer realidad un proyecto que lleva atascado más de 18 años, el segundo tramo de la variante Oeste, continúan. El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la formalización del contrato, que permitirá actualizar el proyecto que posibilitará completar la variante Oeste. Desde enero del año 2011 hay un primer tramo en servicio, el que une las autovías de Madrid-Sevilla (A-4) y la de Málaga (A-45) con la carretera del Aeropuerto (N-437), la denominada CO-32, pero hace falta otro más, el que enlazará esta última vía con la carretera de Palma, la A-431.

El Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sacó a concurso la actualización del proyecto en julio pasado por 2,33 millones de euros. El proyecto consiste en la construcción de 2,3 kilómetros de carretara que se sumarán a los casi 6 existentes desde hace quince años y que serán fundamentales para dar salida directa hacia las autovías a los vehículos de mercancías que utilicen el Parque Logístico, que desde hace casi un año se encuentra en obras para hacer realidad la conexión con la terminal ferroviaria de El Higuerón, que Adif tiene previsto remodelar. Esta variante servirá también para mejorar las comunicaciones con el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero. También es importante para empresas como Hitachi y Cunext, que están ampliando sus instalaciones.

Adjudicación de la variante Oeste

La actualización del proyecto fue adjudicada en enero pasado y será llevada a cabo por Ayesa Ingeniería y Arquitectura por 1,5 millones de euros. La actualización es necesaria porque hay que adaptar el proyecto a la normativa técnica y legal vigente. A partir de ahora la empresa cuenta con un plazo de dos años para poner al día toda la documentación existente en relación a esta carretera cuya tramitación quedó parada en 2008. Después ha estado en un compás de espera hasta julio de 2024, cuando Junta y Gobierno se reunieron con la intención de desbloquear el proyecto. Ambas administraciones tenían que ponerse de acuerdo porque la A-431 es una carretera autonómica y la N-437, estatal. Además, hay firmado un protocolo de 2006 que había que actualizar.

Hay que tener en cuenta ahora que a los dos años que tardará la revisión del proyecto hay que sumarle la licitación de la obra y su adjudicación. Esto significa que, como mínimo, habrá que esperar tres años para el inicio de las obras.

Tramo proyectado en la variante Oeste. / CÓRDOBA

Los 2,3 kilómetros contarán con dos calzadas de dos o tres carriles por sentido. La anchura de la calzada prevista será de 3,5 metros y dispondrá de una mediana de 10. Los arcenes exteriores medirán 2,5 metros y los interiores, uno. El tramo nuevo conectará con la A-431 en una glorieta de 120 metros y con la N.437 con una intersección a nivel en la que se aprovechará la rotonda existente.