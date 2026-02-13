Del teatro a las calles: el Carnaval infantil da paso a un fin de semana de música y color en Córdoba

El Teatro Góngora de Córdoba ha sido el escenario del Carnaval Infantil 2026, una de las citas más entrañables de la programación carnavalesca, dedicada a los más pequeños. El patio de butacas se llenó de disfraces, risas y nervios compartidos mientras sobre el escenario desfilaban los seis grupos infantiles que este año participan en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas: las chirigotas Te lo enseño to y no te digo na, Los Mozzarellas, Sujétame que me tiro y Qué ases mi cielo; el cuarteto Omaíta ¿eres tú? y la comparsa Las Guerreras.

El certamen incluyó además un animado concurso de disfraces, con premios distribuidos en tres categorías —de 0 a 4 años, de 5 a 9 y de 10 a 14— que convirtió el teatro en un mosaico de imaginación y color. La gala estuvo presentada por el chirigotero José Polonio y el ilusionista Magic Lara, que imprimieron ritmo y cercanía a una tarde pensada para sembrar la afición carnavalera desde la infancia. Las entradas, gratuitas, se repartieron hasta completar aforo.

El Carnaval continuará este sábado 14 con una gran celebración en la calle abierta a todos los públicos, con la Plaza de las Tendillas como epicentro. Allí se darán cita algunas de las agrupaciones más esperadas del cartel de 2026. En el apartado de comparsas actuarán Hijos de nadie, A mis pies, Los bienvestíos y La iluminada. Las chirigotas pondrán el toque más desenfadado con Las que llevan mucho tiempo sin salir, Los sacamantecas, Los picos de oro y Vaya cajonazo; y el coro La Mariquilla aportará la fuerza y la musicalidad característica de esta modalidad.

La jornada arrancará a las 19.00 horas con el pregón de Carnaval 2026, que pronunciará Francisco Javier Blázquez Ruz, El Maestro, encargado de encender oficialmente la fiesta con su palabra. Se trata de una figura profundamente vinculada a la fiesta desde 1992. Su pregón estará marcado “por un tono cercano y emotivo”, construido desde la experiencia personal y el respeto hacia la historia reciente del carnaval cordobés. Aspira a que su mensaje conecte con todos los aficionados, poniendo en valor la pasión que mueve cada febrero y reivindicando el carnaval como un espacio de convivencia, respeto y crecimiento, con el deseo de que el mensaje llegue a cuantos más cordobeses mejor.

A las 20.30 horas llegará la tradicional entrega de Máscaras de Oro, uno de los momentos más simbólicos del programa. Se reconocen como Máscaras de Oro 2026 a Antonio Luis Cabello Esqueta, Antonio Ortiz García, Francisco Mayorgas y Juan Banderas. A las 21.45 se celebrará la entrega de premios del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba, acompañada por las actuaciones de los grupos galardonados, que volverán a subir al escenario para compartir con el público su talento y su ingenio.

La noche culminará con una fiesta juvenil que pondrá el broche final a una jornada marcada por la música, el humor y el espíritu participativo que define al Carnaval cordobés, en la que actuará el grupo de pop flamenco Al Son del Sur.

El Carnaval en la calle llega también a los barrios de la periferia con la actuación de agrupaciones carnavalescas los tres próximos fines de semana en distintos barrios. En concreto, este sábado la murga Los que no se gradúan estará a las 15.00 horas en la Plaza de Rafael Villar, de El Higuerón, y la chirigota Los Manolo Escobar, a las 16.00 horas, en la Plaza de Andalucía, de Cerro Muriano. El domingo, la murga callejera 80 Días actuará a las 16.00 horas en la Nave Municipal de Santa Cruz.

Pasacalles en el Puente Romano el domingo

Por otra parte, el Carnaval de Córdoba también se vivirá en sus calles y monumentos históricos. Este domingo, a las 12.00 horas, un colorido pasacalles recorrerá el Puente Romano, partiendo desde el entorno de la Calahorra y la Mezquita-Catedral, llenando de música y alegría uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Pero el Carnaval no acabará ahí. Continuará el próximo fin de semana y el 20 de febrero, la zona de la Corredera y sus alrededores vibrará desde las 21.30 horas con actuaciones de agrupaciones carnavalescas que llenarán de coplas, humor y ritmo el lugar.

El 21 de febrero arranca a mediodía en la Plaza de San Agustín, con pasacalles y actividades abiertas que animarán a familias y visitantes. Por la noche, a las 21.30 horas, la zona de La Corredera y su entorno volverá a llenarse de música y fiesta. Además, en la carpa instalada se celebrará la entrega de Premios del Concurso de Coplas y otros galardones de teatro, reconociendo el talento de los participantes.

El 22 de febrero será el broche final con la cabalgata, que recorrerá desde la avenida de la Victoria hasta la Plaza de la Corredera, un desfile lleno de disfraces, color y creatividad. La jornada culminará a las 15.00 horas con la tradicional quema del Dios Momo en La Corredera, despidiendo el Carnaval hasta el próximo año.