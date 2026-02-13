Supervivencia al cáncer infantil en Córdoba: un 80% sumando todos los tipos y hasta un 95% en leucemia linfoblástica

Cada año el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba diagnostica entre 45 y 50 nuevos diagnósticos de cáncer infantil, precisa la oncóloga pediátrica de este hospital, Elena Mateos, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, que es el 15 de febrero.

Esa cifra representa aproximadamente un 1% del total de los nuevos casos de cáncer que se detectaron el pasado año en la población general de Córdoba, cerca de 5.000.

Tumores hematológicos

Por su parte, el especialista en Hematología del Reina Sofía José Ramón Molina precisa que cada año se diagnostican en Córdoba entre 12 y 15 casos de cánceres hematológicos en edad pediátrica, de los que la mayoría son leucemia linfoblástica aguda, cuya supervivencia en el caso del Reina Sofía ronda el 95%.

«Con el arsenal terapéutico existente en la actualidad, quimioterapia y terapias biológicas se pueden abordar la mayoría de los cánceres hematológicos, habiéndose reducido mucho en los últimos años la indicación de trasplante gracias a los positivos resultados de estos medicamentos», destaca Molina. Además, el Reina Sofía también está usando las terapias CAR-T, que ya han beneficiado a 3 pacientes pediátricos, añade este hematólogo.

De izquierda a derecha, Francisco Santos, Fernando Vázquez, Rosa Ibarra, David García y Elena Mateos. / Víctor Castro

La supervivencia llega al 90-95% en algunos casos

Elena Mateos destaca que la supervivencia global en los cánceres infantiles continúa siendo en el caso de Córdoba de aproximadamente el 80%, aunque llegue al 90%-95% en algunos tipos de leucemias o tumores del sistema nervioso central, de Wilms o hepatoblastomas.

Respecto a la tecnología para abordar los cánceres en la etapa pediátrica, el Reina Sofía cuenta con radioterapia de intensidad modulada, tratamientos de quimioterapia habituales y otros más específicos dirigidos a dianas terapéuticas. Mateos especifica que, en el caso de que fuera necesario el uso de protonterapia (radioterapia externa de alta precisión que utiliza haces de protones para destruir células cancerosas), los pacientes pueden ser derivados a los dos centros autorizados en Madrid para la administración de este avance.

La doctora Elena Mateos. / Víctor Castro

¿Qué tipo de tumores son los más frecuentes?

Las neoplasias más frecuentes en niños son las hematológicas (leucemias), y dentro del 50% restante, el cáncer pediátrico con más incidencia es del sistema nervioso central (gliomas). El Reina Sofía junto al Imibic y otros centros nacionales está participando en varias investigaciones sobre ensayos cínicos, uno sobre tumores hepáticos y otros del sistema nervioso central, tumores renales, neuroblastomas o meduloblastomas.

Por otro lado, Elena Mateos avanza que desde finales del pasado año en el Reina Sofía se empezó a administrar un fármaco a pacientes de 0 a 18 años con tumores localizados no metastásicos para prevenir la ototoxicidad (pérdida auditiva) asociada a cisplatino (un tipo de quimoterapia).

Profesionales de varias especialidades atienden a los pacientes

Además, recientemente, la sanidad pública andaluza ha establecido un sistema de atención telefónica 24 horas para los enfermos pediátricos oncológicos que se encuentran en cuidados paliativos.

La Unidad de Oncohematología Pediátrica del Reina Sofía atiende alrededor de 1.500 a 2.000 consultas anuales, entre nuevos pacientes y revisiones. El personal que atiende a estos pacientes es el siguiente: profesionales médicos formados en oncología y hematología pediátrica (Elena Mateos, David García, José Ramón Molina y María Antonia Rodríguez), enfermería específica, colaboración de las especialidades pediátricas y cirujanos infantiles oncológicos y de otras especialidades quirúrgicas del hospital, profesores del aula hospitalaria, psicólogos, unidad de actividades motivacionales y trabajadoras sociales