Sofía y Héctor, afectados por el traslado de las bodas del Alcázar de Córdoba: "Era una ilusión, ha sido un varapalo"

Casarse en el Alcázar de los Reyes Cristianos no es solo un trámite. Para muchas parejas cordobesas es cumplir una ilusión que empieza a gestarse años antes. Sofía y Héctor, nombres ficticios de unos novios que prefieren permanecer en el anonimato, lo tenían claro: querían contraer matrimonio en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Finalmente, no podrá ser. El Ayuntamiento de Córdoba ha trasladado las bodas civiles al salón de actos de la delegación de Cultura tras el temporal mínimo hasta abril.

“Al final es una ilusión. Siendo de Córdoba, tener la posibilidad de casarte en el Alcázar y que no sea así ha sido un varapalo por muchas cosas”, explican.

Una larga planificación

Conseguir fecha no fue sencillo. Las reservas se realizan con un año de antelación. “Estuvimos muy atentos a la prensa para conocer cuándo se abrían. Nos organizamos para llamar por teléfono o hacerlo por la web”, cuentan.

La planificación comenzó mucho antes de enviar las invitaciones. Cuando lograron la fecha, todo empezó a girar en torno al monumento: hoteles cercanos, recorridos, organización del día. “Hemos hecho las invitaciones indicando a personas de todas partes, y de otro continente, dónde tenían que dirigirse y reservando en hoteles cercanos al Alcázar. Ahora tenemos que avisar a todos de la nueva ubicación”.

El cambio no solo ha supuesto rehacer comunicaciones. También ha generado contratiempos logísticos. “Avisaron en prensa en varias ocasiones de que las obras retrasarían la apertura del Alcázar, pero en ningún momento se habló de marzo. Si no han avisado ni a la prensa, menos tiempo hemos tenido nosotros para preparar estos cambios”, señalan. Entre ellos, gestionar con urgencia los permisos de acceso de coches y autobuses a través de la plataforma Acire para poder entrar en el casco histórico, donde se encuentra la delegación de Cultura.

"Lo importante es casarse en esta ciudad"

Pero más allá de la organización, lo que más pesa es lo simbólico. “Sobre todo porque, siendo de aquí, nos hacía una ilusión muy especial casarnos en un sitio tan especial”, señalan.

Aun así, la pareja intenta quedarse con lo esencial. “Lo importante es casarse en esta ciudad tan espectacular de la que somos y disfrutarla”, reflexionan. Y hacen una mención expresa al equipo municipal: “El personal de protocolo del Ayuntamiento de Córdoba nos lo ha explicado todo de una forma tan amable y cercana, que nos han transmitido mucha calma”.

La boda no será en el Salón de Mosaicos, pero la fecha se mantiene. Y, aunque el escenario cambie, la historia de esta pareja continúa.