El Reina Sofía de Córdoba estrena una resonancia magnética de última generación que mejora el diagnóstico

El hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha incorporado un nuevo equipo de resonancia magnética de 3 Teslas que duplica la calidad diagnóstica y que permite asumir con garantías el creciente volumen y complejidad de exploraciones, que ya superan los 33.000 estudios anuales. Con la nueva resonancia el centro suma un total de cinco equipos de resonancia (tres de ellos de 3 Teslas). Este equipo sustituye a una resonancia de 1,5 Teslas, obsoleta tras más de una década de servicio, y aporta un salto significativo en calidad de imagen, precisión diagnóstica, rapidez y confort para el paciente.

El delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, y el director gerente del hospital, Francisco Triviño, han visitado este viernes las instalaciones del nuevo equipo que comenzó a funcionar hace menos de un mes.

El delegado del Gobierno ha señalado que “la inversión en sanidad no sólo pasa por la construcción de nuevos espacios asistenciales, tenemos que apostar por contar con una flota tecnológica que de respuesta a las necesidades asistenciales, tener en cuenta los tiempos de obsolescencia y, también, apostar por equipos que ayuden a ofrecer la mejor atención posible. Hoy precisamente visitamos un ejemplo de ello, la resonancia magnética, una herramienta clave en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de muchas patologías”.

La nueva resonancia, para estudios complejos

La nueva resonancia está especialmente indicada para estudios de alta complejidad, como neuroimagen, imagen cardíaca, estudios hepáticos en pacientes con hepatocarcinoma e imagen prostática. Su precisión y versatilidad permiten también abordar estudios vasculares, de mama, musculoesqueléticos, pediátricos, con sedación o de cuerpo entero, todos ellos de creciente importancia en la asistencia hospitalaria.

Entre las características destaca el imán de mayor diámetro (70 cm frente a los 60 anteriores), sus 128 canales y sus antenas de alta densidad de elementos, que permiten realizar estudios más completos y complejos en menos tiempo y con mayor resolución. Según la jefa de servicio de Radiodiagnóstico, Marina Álvarez, “esta incorporación nos sitúa en una posición estratégica para responder a la creciente demanda de estudios avanzados, al tiempo que mejora la experiencia del paciente y la calidad de los resultados clínicos”.

El nuevo equipo, financiado por el Servicio Andaluz de Salud (más de un millón de euros), forma parte de un proceso de renovación tecnológica que en los últimos años ha incluido la actualización completa de los TAC, la renovación de ecógrafos, mamógrafos, equipos de radiología convencional y la incorporación de resonancias de última generación dentro del plan Inveat. Esta resonancia en concreto incorpora mejoras de eficiencia energética, como un bajo consumo de helio, contribuyendo a un modelo asistencial más sostenible. En esta línea, el director gerente del hospital destaca “contamos con una dotación de resonancias equilibrada, moderna y adaptada a las necesidades actuales, sin equipos en obsolescencia y con capacidad para responder a las necesidades diagnósticas con calidad y precisión”.

Mejora para pacientes y profesionales

La mejora en la experiencia del paciente es uno de los grandes logros de esta tecnología. Las nuevas secuencias rápidas y los algoritmos de reconstrucción avanzados reducen considerablemente los tiempos de exploración, así como el tiempo que los pacientes deben contener la respiración en estudios abdominales o cardíacos.

Además, el diseño del equipo, más amplio y ergonómico, disminuye la sensación de claustrofobia y mejora la tolerancia a la prueba, especialmente en niños y personas vulnerables. La versatilidad en la programación de agendas permite una atención más personalizada y eficiente, adaptada a las necesidades de cada paciente, tanto hospitalizado como ambulatorio.

Para los técnicos, radiólogos y clínicos, este nuevo equipo mejora la preparación de los pacientes, facilita la colocación de bobinas y permite la realización de estudios más rápidos y reproducibles, especialmente útiles en seguimiento oncológico. Disponer de tres equipos de 3 Teslas elimina la necesidad de priorizar entre pacientes, garantizando que todos los que requieran imagen avanzada puedan acceder a ella.

Mejoras de gran importancia y que beneficiarán a pacientes de toda Andalucía, ya que gracias al modelo de abordaje provincial por órganos y sistemas, el Hospital Reina Sofía es el centro de referencia provincial para estudios de alta complejidad en imagen y, en determinados procesos como el tratamiento con HIFU o las cirugías hepáticas, también lo es a nivel autonómico y nacional. Desde otras provincias llegan pacientes para estudios de planificación, seguimiento o técnicas específicas solo disponibles en este centro.

Por último, además del impacto asistencial, este avance tecnológico fortalece el papel del hospital como nodo de referencia en investigación clínica, al permitir estudios avanzados de precisión. “Poder aplicar inteligencia artificial en la optimización de tiempos y en la mejora de la imagen nos posiciona en un nivel que hasta hace pocos años era impensable”, ha señalado la doctora Álvarez.