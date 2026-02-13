El PSOE pide un plan extraordinario de mantenimiento urbano para 2026 en Córdoba

El concejal del Ayuntamiento de Córdoba por el Grupo Municipal Socialista José Antonio Romero ha solicitado la puesta en marcha urgente de un Plan Extraordinario de Mantenimiento Urbano para el año 2026 en la ciudad de Córdoba tras los graves desperfectos ocasionados por las últimas lluvias y el deterioro acumulado "por la falta de mantenimiento" en los últimos años. Romero ha indicado que "las precipitaciones han agravado una situación que ya era preocupante y que muchos de los daños que hoy sufre la ciudad no son únicamente consecuencia del temporal, sino del abandono progresivo de tareas básicas de conservación urbana".

Este Plan Extraordinario debe contemplar, ha dicho Romero, al menos, las siguientes actuaciones prioritarias: reposición urgente del arbolado urbano, ya que numerosos árboles han caído como consecuencia del temporal. “Es imprescindible reponer los ejemplares afectados y reforzar los planes de inspección y cuidado del arbolado para garantizar la seguridad y la calidad ambiental de nuestros barrios”, ha dicho. Asimismo, ha requerido un plan extraordinario de asfaltado integral y recuperación del adoquinado tradicional: “no basta con la eliminación puntual de baches. El estado del firme ya era deficiente antes de las lluvias y actualmente presenta un deterioro generalizado, por lo que Córdoba necesita un plan integral de asfaltado por barrios completos que garantice la seguridad vial”, ha añadido. Además, el edil ha destacado que aquellas calles adoquinadas donde los baches han sido cubiertos con asfalto es necesario revertir esa situación y recuperar el adoquinado en su totalidad. "Las calles adoquinadas no sólo aportan embellecimiento y coherencia estética al entorno urbano, sino que también ofrecen mayor seguridad y durabilidad cuando se ejecutan correctamente", ha apuntado.

Árbol derribado por el viento en el jardín de los Poetas, durante el temporal. / VÍCTOR CASTRO

Rehabilitación de edificios públicos

El plan precisa también, en opinión del PSOE, de una rehabilitación de edificios públicos, puesto que las lluvias han provocado goteras y filtraciones en colegios públicos, instalaciones deportivas y otros edificios municipales. Sin embargo, ha apostillado Romero, "muchas de estas goteras ya existían con anterioridad y la falta de intervención ha agravado ahora el problema. Es prioritario actuar de manera urgente para garantizar la seguridad de escolares, usuarios y trabajadores, así como el normal desarrollo de la actividad educativa, deportiva y administrativa".

Por último, Romero ha abogado por un plan de reparación y mantenimiento estructural de acerados. "Numerosas aceras ya se encontraban rotas, partidas o con baldosas sueltas antes del episodio de lluvias. Esta situación ha provocado durante años caídas y problemas de accesibilidad. Con las recientes precipitaciones, el problema se ha intensificado: las baldosas levantadas han acumulado agua, provocando que muchos viandantes se mojen los pies y aumentando el riesgo de accidentes", ha reprochado.

Árbol derribado por el viento en la avenida Calasancio. / CÓRDOBA

"No se trata de realizar repaciones aisladas"

“No se trata de realizar reparaciones aisladas, sino de ejecutar un plan estructural de renovación de acerados por zonas completas, garantizando accesibilidad, seguridad y durabilidad”, ha solicitado José Antonio Romero, que indica que la ciudad "no puede seguir funcionando a base de actuaciones puntuales y reactivas: es imprescindible un plan ambicioso, dotado presupuestariamente y calendarizado para su ejecución en 2026, que permita recuperar el estado de nuestros barrios y reforzar el mantenimiento preventivo como prioridad política”.

Para concluir, Romero ha afirmado que Córdoba "merece una ciudad cuidada, segura y preparada frente a inclemencias meteorológicas, por lo que instamos al equipo de gobierno a actuar con responsabilidad y poner en marcha de manera inmediata este Plan Extraordinario de Mantenimiento Urbano”.