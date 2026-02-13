Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los precios inician 2026 con la menor subida de los últimos cinco años en Córdoba, un 2%

La alimentación aumenta un 3,4%, pero los gastos relacionados con la vivienda, la electricidad y el gas crecen un 2% frente al 8,8% de hace un año

Un comercio anuncia sus rebajas en Córdoba. / Manuel Murillo

Un comercio anuncia sus rebajas en Córdoba. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Los precios al consumo inician 2026 con la menor subida experimentada en Córdoba en los últimos cinco años, un 2% anual, de acuerdo con la información difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Este resultado contempla la evolución de grupos importantes como los alimentos, que se elevan un 3,4% frente al 0,8% de enero de 2025, y los gastos relacionados con la vivienda, el agua, la electricidad y el gas, que han subido un 2% frente al 8,8% anotado hace un año.

Así las cosas, el aumento de los precios se ha suavizado después de las subidas significativas registradas a raíz de la pandemia de coronavirus y de la invasión rusa de Ucrania. En 2022, comenzaron el año con una subida del 7,2% y en 2023 fue del 5,6%. Este ejercicio, como se indica, registran en enero un incremento del 2% anual.

Solo tres grupos reducen precios respecto al año pasado y estos son el vestido y el calzado (-4,7%), influido por las rebajas de invierno; el transporte (-0,8%), por la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida de enero de 2025; y la información y comunicaciones (-0,3%).

Los precios al consumo han anotado sus subidas más destacadas en Córdoba en las bebidas alcohólicas y el tabaco (4,9%); los restaurantes y servicios de alojamiento (5,5%) y los seguros y servicios financieros (4,7%). No obstante, también suben por encima de la media otros capítulos como la enseñanza y el cuidado personal.

Bajada respecto a diciembre

En cuanto a la evolución mensual, el índice general del IPC ha caído cinco décimas respecto al pasado diciembre. El descenso más fuerte se ha observado en el vestido y el calzado (-13,3%), pero también bajan los precios de las actividades recreativas, el deporte y la cultura (-2,5%); el transporte (-1,1%); los bares y alojamientos, y los muebles y artículos para el hogar (-0,2% ambos).

El año comienza con una subida del IPC respecto a 2025 en necesidades básicas como la alimentación (0,5%); los gastos relacionados con la vivienda y suministros energéticos (1%); la sanidad (0,6%) y el cuidado personal (0,5%).

El 'crossover' perfecto para una cita romántica en Córdoba: cena y baños romanos en un enclave histórico

Los precios inician 2026 con la menor subida de los últimos cinco años en Córdoba, un 2%

Rafael Osuna: «El verdadero cuello de botella del sistema sanitario es el déficit estructural de profesionales»

Colapso en la A-4 tras el vuelco de un camión de naranjas: largas colas de vehículos y casi cuatro horas de espera

El último coletazo del temporal mantiene a Córdoba en aviso amarillo: lluvias, tormentas y vientos de hasta 80 kilómetros

Antonio, el bebé cordobés que eclipsó con su luz una cardiopatía

David, paciente del hospital Reina Sofía con una cardiopatía congénita, espera un trasplante de corazón

Nuevo trasplante pionero del hospital Reina Sofía: realiza el primer injerto andaluz de corazón infantil incompatible
