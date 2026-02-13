Los precios inician 2026 con la menor subida de los últimos cinco años en Córdoba, un 2%

Los precios al consumo inician 2026 con la menor subida experimentada en Córdoba en los últimos cinco años, un 2% anual, de acuerdo con la información difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Este resultado contempla la evolución de grupos importantes como los alimentos, que se elevan un 3,4% frente al 0,8% de enero de 2025, y los gastos relacionados con la vivienda, el agua, la electricidad y el gas, que han subido un 2% frente al 8,8% anotado hace un año.

Así las cosas, el aumento de los precios se ha suavizado después de las subidas significativas registradas a raíz de la pandemia de coronavirus y de la invasión rusa de Ucrania. En 2022, comenzaron el año con una subida del 7,2% y en 2023 fue del 5,6%. Este ejercicio, como se indica, registran en enero un incremento del 2% anual.

Solo tres grupos reducen precios respecto al año pasado y estos son el vestido y el calzado (-4,7%), influido por las rebajas de invierno; el transporte (-0,8%), por la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida de enero de 2025; y la información y comunicaciones (-0,3%).

Los precios al consumo han anotado sus subidas más destacadas en Córdoba en las bebidas alcohólicas y el tabaco (4,9%); los restaurantes y servicios de alojamiento (5,5%) y los seguros y servicios financieros (4,7%). No obstante, también suben por encima de la media otros capítulos como la enseñanza y el cuidado personal.

Bajada respecto a diciembre

En cuanto a la evolución mensual, el índice general del IPC ha caído cinco décimas respecto al pasado diciembre. El descenso más fuerte se ha observado en el vestido y el calzado (-13,3%), pero también bajan los precios de las actividades recreativas, el deporte y la cultura (-2,5%); el transporte (-1,1%); los bares y alojamientos, y los muebles y artículos para el hogar (-0,2% ambos).

El año comienza con una subida del IPC respecto a 2025 en necesidades básicas como la alimentación (0,5%); los gastos relacionados con la vivienda y suministros energéticos (1%); la sanidad (0,6%) y el cuidado personal (0,5%).