El PP de Córdoba exige al Gobierno información del estado real de las infraestructuras ferroviarias en Córdoba

La senadora del Partido Popular por Córdoba Cristina Casanueva, acompañada por la senadora Lorena Guerra, ha reclamado al Gobierno central que informe del “estado real” de las infraestructuras ferroviarias en la provincia tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, y ha exigido una auditoría y respuestas sobre inversiones, mantenimiento y condiciones de seguridad.

En primer lugar, Casanueva ha trasladado el “respeto y cariño” a las víctimas y sus familias, y ha gradecido la actuación de equipos de emergencia, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesionales públicos y ciudadanía. “Nuestra prioridad se centra en que los afectados en el accidente de Adamuz sepan la verdad de lo que pasó y que no vuelva a ocurrir”, ha afirmado la senadora, que ha insistido en que “sin verdad no hay responsabilidad, y sin responsabilidades se pierde la confianza en las instituciones”.

En su intervención, la senadora ha asegurado que Andalucía y Córdoba soportan desde hace tiempo “falta de inversiones” y “deterioro del mantenimiento” en infraestructuras ferroviarias que dependen del Gobierno central, una situación que, según ha dicho, está causando perjuicios “económicos, sociales y reputacionales” y limitando las conexiones ferroviarias de miles de personas que utilizan el tren por trabajo y turismo. “Hay miedo a coger el tren”, ha señalado.

La senadora del Partido Popular por Córdoba Cristina Casanueva (derecha), acompañada por la senadora Lorena Guerra. / CÓRDOBA

Petición de la ciudadanía

La representante popular ha añadido que estas advertencias no proceden únicamente de su partido, sino también de maquinistas, profesionales del sector y usuarios, y ha recordado que desde el Gobierno andaluz se ha reclamado de forma reiterada una revisión del mapa ferroviario en alta velocidad, media distancia y cercanías. “Así lo aprobamos en una moción en el Senado en 2024”, ha indicado.

Casanueva ha situado una de sus preocupaciones en la red que, según ha detallado, utilizan a diario miles de cordobeses para desplazarse a trabajar o estudiar, “hacia Sevilla, Rabanales y hacia Jaén”, y ha apuntado a un incremento de las limitaciones de velocidad “de 37 a 67” en dos años, así como a tramos “de 20 kilómetros por hora en nuestra provincia por el estado de la vía”.

Peticiones de los senadores del PP

En este contexto, ha enumerado peticiones de información que, según ha explicado, vienen reclamando los senadores del PP de Córdoba: limitaciones de velocidad en alta velocidad, media distancia y proximidad; puesta en marcha de trenes nuevos; antigüedad de los que están en servicio; auscultaciones y mantenimientos; retrasos; problemas con bonificaciones por familia numerosa en bonos; obras y nuevos servicios ferroviarios. Ha afirmado también que en dos ocasiones advirtieron de la necesidad de tener en cuenta reclamaciones de maquinistas para reducir la velocidad “por el mal estado de las vías”.

La senadora ha criticado la respuesta del Gobierno en estos años por lo que cataloganc como una “constante falta de transparencia” y “ninguneo” a las peticiones del sector. Tras el accidente de Adamuz, ha asegurado que el PP ha registrado en el Senado una batería de iniciativas con “más de 150 preguntas”, además de la reprobación y petición de dimisión del ministro Óscar Puente, y ha anunciado que llevarán al pleno del 18 de febrero la creación de una comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España.

Casanueva ha insistido en su demanda de una auditoría sobre la realidad de las infraestructuras en Córdoba y ha reclamado conocer “cuánto dinero” de lo prometido por el Ministerio a sindicatos para frenar una huelga se destinará a la provincia, así como “cuántos y cuándo” prestarán servicio en Córdoba los trenes nuevos adquiridos y los trenes de auscultación.

“Exigimos respuestas, explicaciones e información seria y rigurosa”, ha concluido la senadora, reclamando una investigación “completa, transparente y creíble” de lo ocurrido en Adamuz y subrayando que “la seguridad de los cordobeses que usan el tren es lo primero”.