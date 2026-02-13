¿Qué pasa si tu día libre coincide con una jornada festiva en Córdoba? Esto dice la Justicia

Este año hay varios festivos que caen en fin de semana: el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, o el 6 de diciembre, Día de la Constitución, son dos ejemplos. En el ámbito local, el 24 de octubre, Día de San Rafael, es sábado. Otro caso es el 15 de agosto, festividad de la Asunción. Pero, ¿qué sucede si tu día libre coincide con una jornada festiva en Córdoba?

Respecto a esta duda, que surge entre algunos trabajadores, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en una reciente sentencia tras una demanda sindical contra una empresa textil, aclarando un asunto que puede afectar a miles de cordobeses.

Una experta lo explica

El programa Aquí hay trabajo, de La 2 de RTVE, llevó en directo a la inspectora Ana Ercoreca, del Sindicato de Inspectores de Trabajo, quien respondió a la duda de un espectador: "He visto que este año cae el 15 de agosto La Asunción, en sábado. He leído que si un día libre te cae en festivo nacional te tienen que dar otro día, que lo ha dicho la Justicia, pero mi jefe dice que de eso nada. ¿Quién lleva razón?".

La experta es tajante y explica que los descansos semanales y los festivos son derechos diferentes: "Una cosa son los descansos semanales y otra cosa son los festivos, que tenemos 14 al año y dos de ellos son de carácter local".

¿Cómo se compensa?

Ercoreca se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo (TS): "La sentencia del TS dice: una cosa es el descanso y otra el festivo. Si un descanso te cae en festivo, la empresa tiene que compensar. ¿Con qué? O bien con otro día o bien compensarlo económicamente si así lo establece el convenio colectivo aplicable".

Según la inspectora, la norma es clara: "Festivos y descansos no se pueden solapar, porque tienen dos causas distintas y porque sería injusto que ese trabajador al que le ha coincidido pierda su derecho y el otro que no tenía ese día tiene el festivo más el descanso". "Tiene que tener el descanso y el festivo", concluye.

Noticias relacionadas

Ercoreca apunta además que en algunos casos las empresas creen que el derecho ya ha sido satisfecho. La clave para los trabajadores cordobeses y de toda España es revisar el convenio colectivo aplicable, ya que puede establecer cómo se compensa la coincidencia entre festivos y días de descanso.