Dos nuevas altas hospitalarias reducen a siete el número de ingresados por el accidente de Adamuz

La situación hospitalaria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz continúa evolucionando favorablemente. Según la actualización facilitada este viernes 13 de febrero por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se han producido dos nuevas altas hospitalarias, lo que reduce a siete el número de personas que permanecen ingresadas.

En total, desde el siniestro han sido atendidas 126 personas, de las cuales 121 han sido adultos y cinco, menores de edad. Hasta el momento, 118 pacientes han recibido el alta médica, mientras una mujer falleció -elevando a 46 las víctimas del siniestro- tras permanecer varios días ingresada en la UCI.

Situación actual

Actualmente permanecen hospitalizados seis adultos y un menor. De los adultos ingresados, uno se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Universitario de Málaga (HRUM), mientras que los otros cinco permanecen en planta: dos en el Hospital Universitario Reina Sofía (HURS), dos en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (HUJRJ) y uno en el centro Vithas Málaga.

En cuanto al menor ingresado, se encuentra en planta en el Hospital Universitario Reina Sofía y no precisa cuidados intensivos.

Con respecto a la jornada anterior, el número de hospitalizados ha descendido en dos personas, tras registrarse un alta en el Hospital Infanta Elena (HIE) y otra en el Hospital Universitario Reina Sofía.