Kutxabank realiza una parada este sábado para la integración de Cajasur: horarios y servicios disponibles

Kutxabank realizará una parada técnica en la madrugada de este sábado para la integración tecnológica de Cajasur, que afectará a los canales digitales y cajeros automáticos de la entidad y no funcionarán la web, la app ni Bizum.

Esta pausa operativa en estos canales del banco tendrá una duración estimada de entre 12 y 18 horas, con lo cual para las seis de la tarde del sábado el sistema estará restablecido.

En el caso de los clientes de Cajasur, el proceso se iniciará antes, a las 15.00 horas de este viernes y se completará en 24 horas. Durante esta pausa programada, se migrarán más de 50.000 millones de datos.

El banco ha informado de que, tras tres ciclos de pruebas, dos simulacros previos y la dedicación de más de 200.000 horas a su preparación, en este proceso de integración tecnológica se ha involucrado "un equipo multidisciplinar de más de 600 profesionales de más de 20 departamentos de ambos bancos y filiales del grupo".

Así funcionará

La integración tecnológica ha sido diseñada con el objetivo de minimizar el tiempo de la indisponibilidad de canales y, durante la parada técnica, los clientes podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y online; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay); sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión o si se necesita bloquear la tarjeta, se podrá hacer de forma inmediata en el 900 44 55 66.

Si se prevé realizar algún pago (Bizum o transferencia) durante ese período de tiempo, el banco recomienda a sus clientes planificarlo para antes o después de la pausa. Finalizada la pausa, se reactivará el servicio de forma progresiva y los clientes operarán con normalidad en la web y app de Kutxabank con el usuario y claves habituales.

Kutxabank ha reforzado sus equipos de atención al cliente y para cualquier duda, los clientes podrán consultar a su gestor y, además, se ha habilitado una web con las cuestiones más frecuentes (FAQs) sobre el proceso de integración.

Con la integración operativa y tecnológica, los clientes accederán a más puntos de atención y servicio en una red ampliada, de forma que la red de oficinas para los clientes de Cajasur se triplica y la de cajeros se multiplica más de 4 veces; mientras que para los de Kutxabank, el incremento de la red de oficinas y cajeros es de un 30% y de un 20%, respectivamente.

La total interoperabilidad en el grupo permitirá que un cliente del banco sea atendido en cualquier oficina del grupo y desde un único canal digital para realizar consultas, gestiones y operaciones, contratar productos, etc.

Asimismo, todos los clientes del grupo operarán con las mismas funcionalidades en cualquiera de los cajeros de la red desplegada por la geografía nacional para sacar dinero, consultar saldos, realizar transferencias, etc.; y podrán realizar transferencias sin coste entre los clientes del Grupo. Con la integración, los clientes del grupo operarán por los mismos canales de la banca móvil y digital: la app Kutxabank y su web www.kutxabank.es.