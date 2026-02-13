Interior ultima la obra de la nueva comisaría de Córdoba y prepara la dotación de material

El Ministerio del Interior ultima ya la obra de la futura comisaría de la Policía Nacional en Córdoba capital, que se ubicará en la calle Periodista Justo Urrutia, en el barrio del Arcángel. Según han informado fuentes de Interior a este periódico, la estructura está ya finalizada. En cuanto a la fachada, se está rematando en la actualidad, con el acabado final del Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) en algunas zonas, y con la carpintería metálica ejecutada en su mayor parte. En el interior, se están acometiendo las instalaciones y acabados (revestimientos, solados, mamparas divisorias, falsos techos y pintura).

Además, en paralelo, el ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, ya prepara la dotación de material para el futuro edificio policial, de forma que pueda ponerse en marcha una vez finalicen los trabajos. En la Plataforma de Contratación aparecen contratos ya adjudicados para, entre otras cosas, despachos de dirección, taquillas y estanterías o para mobiliario, sillería y despachos de semidirección.

Las mismas fuentes consultadas por este periódico detallan que el temporal de lluvias no ha provocado ningún daño en la obra ni incidencias reseñables y que los trabajos siguen avanzando conforme a los plazos previstos. Con respecto a esos plazos, sí que hay cierto retraso en la obra, pues teniendo en cuenta que los trabajos comenzaron en febrero de 2024 y debían durar 19 meses, el edificio debebería haber estado acabado a finales del año pasado.

Obras de la futura comisaría de la Policía Nacional en Córdoba. / Manuel Murillo

Más de 15.000 metros cuadrados

Como ya explicó el Ministerio de Interior cuando presentó el proyecto, la nueva comisaría de Córdoba, que vendrá a sustituir a la de Campo Madre de Dios, costará 25 millones de euros y trabajarán en ella más de 600 funcionarios, la mayoría, policías. La empresa Construcciones Sánchez Domínguez-Sando es la encargada de ejecutar la comisaría más costosa y la de mayor espacio (con más de 15.000 metros cuadrados de superficie útil) de cuantas está levantando ahora mismo Interior.

El nuevo edificio albergará las dependencias policiales situadas en Campo Madre de Dios, donde se encuentran la oficina de denuncias, las brigadas de la Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, el servicio de Automoción y la unidad de Tedax, entre otros servicios, a los que se sumarán la delegación de TIC y las brigadas de Información y de Extranjería.

Obras de la futura comisaría de la Policía Nacional en Córdoba. / Manuel Murillo

Tres plantas sobre rasante y dos más bajo el suelo

La superficie construida será enorme, superior a los 15.500 metros cuadrados. Tendrá tres plantas sobre rasante y otras dos bajo el suelo, que ocuparán casi toda la parcela original. Cuando esté operativa, en la comisaría trabajarán más de 600 funcionarios, casi todos ellos policías. También habrá espacio para los abogados, despachos, áreas de atención a la ciudadanía e incluso tres patios que servirán para darle luz a las estancias y un toque cordobés al edificio.

Noticias relacionadas

Una característica novedosa de la comisaría serán las lamas orientables y motorizadas en el exterior, que permiten aprovechar la luz durante el día y cerrar el edificio de forma hermética durante la noche. El agua de lluvia se recogerá para los sanitarios y habrá puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos siempre que sean transportes oficiales.