Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 13 de febrero de 2026

Carnaval

Certamen infantil y disfraces

Actuarán los grupos: Te lo enseño to y no te digo na, Los Mozzarellas, Sujétame que me tiro, Qué ases mi cielo, Omaíta ¿ere tú? y Las Guerreras.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 18.00 horas.

Niños

Sesión de ‘La hora del cuento’

Lectura en las bibliotecas municipales de Alcolea, a las 17.30, y Norte, a las 18.00 horas. Entrada libre.

CÓRDOBA. Bibliotecas Alcolea y Norte. Varias. 17.30 y 18.00 horas.

Música

Concierto ‘Saturno Cabaret’, de Javier Ruibal

Ambientado en la Barcelona de los años 50, Saturno Cabaret recrea un refugio de libertad vigilada bajo el Régimen. La obra de Javier Ruibal retrata, con humor y ternura, este cosmos donde burgueses, marineros y artistas convivían entre la represión.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

XIX Muestra teatro aficionado

Representación de ‘La herencia’

La compañía Historias de papel lleva a escena el espectáculo La herencia, de Alicia Tirado Albalá. Entrada: 5 euros.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Inauguración exposición

‘Una imagen en la memoria’

Se inaugura la muestra Una imagen en la memoria, en la que se reúnen las mejores fotografías de la Semana Santa de Córdoba y provincia de 2025, junto al Magno Vía Crucis del Beato San Álvaro.

CÓRDOBA. Patio Barroco de la Diputación. Plaza de Colón, 15. 19.00 horas.

Música

Concierto del grupo La Paloma

La Paloma es un símbolo del rock en castellano, destacándose por sus grandes canciones desde su EP debut Una idea, pero es triste en 2021. Ahora se espera con expectación su nuevo disco Un golpe de suerte.

CÓRDOBA. Sala Hangar. Avda. de la Libertad, 2. 21.00 horas.

Música

Actuación de Quique González

Quique González presenta su gira 2026 para promocionar su nuevo álbum 1973, celebrando más de 25 años de carrera.

CÓRDOBA. Sala Impala. Avda. de Chinales, 64. 22.30 horas.

Inauguración

‘1928. Federación internacional de mujeres universitarias. Alianzas atlánticas’

Será inaugurada en el marco de las actividades por el 11-F para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.