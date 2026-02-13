Sucesos
Un hombre detenido por robar coches en Fátima y quemar una lavandería en Ciudad Jardin
La Policía Nacional relaciona al autor de ambos hechos, ocurridos el 11 y 12 de febrero
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de varios delitos de daños, incendio y resistencia y desobediencia a la autoridad, tras ser interceptado en la madrugada del 12 de febrero en la barriada de Fátima.
Los hechos ocurrieron en torno a las 02:00 horas, cuando una patrulla uniformada fue comisionada por la Sala CIMACC 091, después de recibir el aviso de un ciudadano que alertaba de fuertes golpes y de la presencia de un individuo agazapado entre los vehículos, posiblemente sustrayendo objetos del interior de alguno de ellos.
Daños en vehículos
A la llegada de los agentes, el varón emprendió la huida a pie, iniciándose una persecución durante la cual el individuo se revolvió contra los policías intentando agredirles. Finalmente, los agentes lograron interceptarlo y proceder a su detención.
Durante la inspección de la zona se localizaron varios vehículos con daños visibles, concretamente dos motocicletas y un turismo.
Incendio en una lavandería
Las investigaciones posteriores permitieron relacionar al detenido con un incendio ocurrido la madrugada anterior, el 11 de febrero, en la zona de Ciudad Jardín, donde una lavandería resultó afectada por el fuego en algunas de sus partes.
Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad competente decretó el ingreso provisional del arrestado.
