Así se forman los agentes NRBQ de la Guardia Civil en Córdoba: entrenamiento real ante amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas

Una fuga radiológica, un artefacto con material químico o un incidente biológico en un espacio público exigen una respuesta inmediata y milimétrica. Para afrontar ese tipo de escenarios de alto riesgo, la Guardia Civil ha reforzado en Andalucía la preparación de sus primeras unidades de intervención con una formación específica dirigida a actuar frente a emergencias nucleares, radiológicas, biológicas y químicas.

Y las instalaciones de la Comandancia de Córdoba han sido el escenario de esta formación. En concreto, unas jornadas de formación NRBQ (nuclear, radiológica, biológica y química) de Nivel 1, en las que han participado trienta agentes procedentes de Córdoba, Granada y Málaga.

Primeros intervinientes ante amenazas invisibles

El propósito de estas jornadas es preservar la plena operatividad del sistema NRBQ de la Guardia Civil en su nivel básico dentro de la zona de Andalucía, reforzando la preparación de las unidades territoriales para que puedan asumir con solvencia la primera respuesta ante incidentes nucleares, radiológicos, biológicos o químicos.

En su condición de primeros intervinientes, estas unidades desempeñan un papel decisivo en los momentos iniciales de la emergencia: delimitan y aseguran las áreas de riesgo, establecen perímetros de seguridad, coordinan la evacuación de posibles afectados y sostienen la intervención hasta la llegada de los equipos especializados NRBQ. Asimismo, proporcionan el apoyo operativo requerido por las autoridades competentes dentro del marco de sus capacidades técnicas.

Agentes se preparan ante una amenaza NRBQ en el aewropuerto de Córdoba, donde se llevó a cabo el entrenamiento. / CÓRDOBA

La formación ha sido impartida por especialistas de la Unidad Central Operativa NRBQ, integrada en el Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (Sedex-NRBQ), con sede en Valdemoro (Madrid), y ha contado con la colaboración del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 2, con base en Sevilla.

Un simulacro de alta intensidad en el aeropuerto de Córdoba

Las jornadas culminaron en el aeropuerto de Córdoba con un simulacro de alta intensidad que recreó una emergencia real en un entorno potencialmente contaminado. Equipados con trajes de protección y material especializado, los agentes NRBQ desplegaron sobre el terreno los protocolos de intervención, aislamiento y apoyo, ensayando cada movimiento como si se tratara de una amenaza cierta y activa.

La escena permitió comprobar la capacidad de coordinación y reacción ante un incidente con sustancias peligrosas, en un escenario donde cada decisión resulta crítica para contener riesgos y salvaguardar vidas.

La Guardia Civil se ha consolidado como un referente internacional en la respuesta frente a amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas, con más de 2.500 agentes formados y dotados de equipamiento específico, integrados en un centenar de unidades operativas distribuidas por todo el país.

Este modelo escalonado garantiza una activación inmediata y especializada en cualquier punto del territorio nacional, reforzando la protección de la ciudadanía y la seguridad de los propios intervinientes ante situaciones de máxima complejidad.