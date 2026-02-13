Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jardín alto AlcázarReapertura AeropuertoCosecha Montilla-MorilesTrasplantes Reina SofíaVariante OesteTraslado bodas civilesNueva comisaría en CórdobaCórdoba CFPuente AlmodóvarCamión volcado A-4Precios 2026
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 13 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 14 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Melendo Rojano

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio San Rafael

Carmen Cobos Fernández

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael

Luisa Pérez Muñoz

La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio San Rafael

Carmen Luque Castro

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio San Rafael

María Blanca Garrido Giménez

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio La Salud

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  8. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina

Los fallecidos en Córdoba el viernes 13 de febrero

El Ayuntamiento de Córdoba autoriza el realojo de las últimas viviendas de Guadalvalle tras las riadas

El Ayuntamiento de Córdoba habilita horarios de acceso a La Altea y Guadalvalle

Del teatro a las calles: el Carnaval infantil da paso a un fin de semana de música y color en Córdoba

Del teatro a las calles: el Carnaval infantil da paso a un fin de semana de música y color en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Comienza la instalación de los puestos de caracoles en Córdoba: fechas y ubicaciones

Comienza la instalación de los puestos de caracoles en Córdoba: fechas y ubicaciones

Así se forman los agentes NRBQ de la Guardia Civil en Córdoba ante amenazas, radiológicas, biológicas y químicas

Así se forman los agentes NRBQ de la Guardia Civil en Córdoba ante amenazas, radiológicas, biológicas y químicas

¿Qué pasa si tu día libre coincide con una jornada festiva en Córdoba? Esto dice la Justicia

¿Qué pasa si tu día libre coincide con una jornada festiva en Córdoba? Esto dice la Justicia
Tracking Pixel Contents