Los fallecidos en Córdoba el viernes 13 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 14 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Melendo Rojano

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio San Rafael

Carmen Cobos Fernández

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael

Luisa Pérez Muñoz

La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio San Rafael

Carmen Luque Castro

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio San Rafael

María Blanca Garrido Giménez

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio La Salud