Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 13 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 14 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Melendo Rojano
La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio San Rafael
Carmen Cobos Fernández
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael
Luisa Pérez Muñoz
La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio San Rafael
Carmen Luque Castro
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio San Rafael
María Blanca Garrido Giménez
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio La Salud
