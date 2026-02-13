En la noche del viernes
Facua denuncia que una discoteca de Córdoba promociona una fiesta con entrada gratuita solo para mujeres
Señala que la práctica sitúa a la mujer como "elemento de atracción y objeto de reclamo para el consumo masculino", aunque el dueño del establecimiento asegura que es "una práctica absolutamente normal"
Facua ha denunciado que la discoteca Cariño, situada en el centro de Córdoba, promociona un evento previsto para este sábado 13 de febrero en el que se ofrece entrada gratuita únicamente para mujeres, mientras que los hombres deben pagar el acceso, tal y como se aprecia en un cartel difundido en redes sociales que circula desde esta semana.
Según el cartel del evento, titulado Ladies Night Grand Opening, las mujeres tendrían acceso sin coste durante toda la noche, mientras que los hombres deben pagar entrada con consumición, con precio diferenciado si se encuentran en lista antes de las 2.00 de la madrugada.
La denuncia ha sido presentada por la federación de consumidores a las autoridades de Consumo y la Dirección General de Igualdad de la Junta de Andalucía contra la discoteca por "aplicar una política de acceso diferenciada por sexo, con entrada gratuita para mujeres mientras que los hombres deben abonar el importe íntegro".
La asociación advierte de que la diferencia de precios en función del sexo que ha establecido la sala para este viernes "no responde a criterios objetivos ni justificados, sino a una estrategia comercial basada en estereotipos de género que sitúan a la mujer como elemento de atracción, objeto de reclamo para el consumo masculino. Un modelo que perpetúa una visión cosificadora y discriminatoria, incompatible con el marco jurídico vigente en materia de igualdad".
Facua apunta a que esta política de acceso basada estrictamente en el género vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por sexo, recogida en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En este sentido, recuerda que el artículo 21 señala que los criterios de admisión a establecimientos o espectáculos abiertos al público deben garantizar la ausencia de discriminación por causas como sexo.
Este periódico ha contactado con el dueño del establecimiento, que ha asegurado que es "una práctica absolutamente normal" presente en "otras lugares como Málaga o Sevilla". Tras esto, ha rechazado hacer más declaraciones.
Antecedentes
Este tipo de ofertas, aunque comunes en algunas salas de ocio nocturno, han sido objeto de sanciones. En 2017, un pub de Albacete fue multado por cobrar entrada a los hombres y permitir el acceso gratuito a las mujeres, tras una denuncia al considerar que la práctica discriminaba por razón de sexo, en un caso que llegó a los tribunales.
