Día mundial contra el cáncer infantil
Elisabeth, madre de una paciente del Reina Sofía con cáncer infantil: "Mi hija tiene muchas ganas de vivir"
La menor ha sido diagnosticada de un osteosarcoma y se encuentra recibiendo tratamiento
A Ángela Espinar Castillo le gustaría ser de mayor ser enfermera. Es una gran lectora y disfruta mucho de su Priego natal, de sus amigas (ahora más por videollamada) y de la vida de cualquier adolescente Sin embargo, en el camino hacia sus sueños ha tenido que hacer un inesperado paréntesis, debido a que en junio de 2025 le diagnosticaron en el hospital universitario Reina Sofía un osteosarcoma (cáncer óseo maligno) en el fémur izquierdo, con afectación también en los pulmones.
Esta semana se encuentra recibiendo un nuevo tratamiento en el hospital Reina Sofía, el cual «me deja muy cansada», señala, a la vez que recalca que ha coincidido esta hospitalización con su 13 cumpleaños y con la semana en la que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer Infantil.
Dos operaciones y quimioterapia
Elisabeth, madre de Ángela, no se separa de su lado. «En mayo del pasado año nos derivaron al Reina Sofía y en junio comenzó mi hija con los tratamientos. El resultado de la biopsia tardó un poco y yo pensaba que eso significaría que mi hija no tendría nada, pero desafortunadamente me equivoqué. Tras recibir varios ciclos de quimioterapia fue operada en noviembre en este hospital del osteosarcoma, luego le realizaron una intervención para ‘limpiar’ sus pulmones y ahora está con otro nuevo tratamiento de quimio, tras el cual la evaluarán para operarla de nuevo porque ella va a necesitar una prótesis», cuenta la madre de esta paciente.
Necesitará rehabilitación
«Mi hija siempre había sido muy asustona con las agujas, pero ahora lo está aceptando todo muy bien porque tiene muchas ganas de vivir. Cuando consigamos que el cáncer pueda estar atajado comenzará la fase de rehabilitación, ya que le han tenido que quitar tres músculos de cuádriceps», explica Elisabeth.
Ángela valora la atención que está recibiendo en el Reina Sofía. «Los profesionales que nos atienden son muy cercanos. Nos organizan actividades, nos ayudan con los estudios y los niños que estamos ingresados vamos a una sala y podemos estar todos juntos, jugar a juegos de mesa y pasar el rato», resalta.
