Cuando el dolor se convierte en un problema crónico

El Método Vitalys apuesta por un abordaje integral del dolor crónico, combinando fisioterapia especializada con tecnología avanzada de última generación

Resonancia Magnética Nuclear Terapéutica (MBST).

Resonancia Magnética Nuclear Terapéutica (MBST). / Vitalys Center Córdoba

DC Digital

El dolor crónico afecta a miles de personas y suele instalarse de forma progresiva, limitando la movilidad, el descanso y la calidad de vida. Patologías como la artrosis avanzada, los problemas de columna o las lesiones maltratadas pueden provocar un dolor persistente que se prolonga durante meses o incluso años. Desde Vitalys Center Córdoba recuerdan que convivir con dolor no debería considerarse normal y que hoy existen tratamientos avanzados capaces de mejorar notablemente la funcionalidad y el bienestar del paciente.

Porqué el dolor no desaparece

En muchos casos, el dolor crónico no se mantiene únicamente por una lesión inicial, sino por alteraciones en los tejidos, inflamación persistente y pérdida de movilidad. Cuando no se actúa sobre el origen del problema, el cuerpo entra en un círculo de rigidez, debilidad muscular y limitación funcional. Esto puede derivar en dependencia de medicación, reducción de la actividad física y empeoramiento progresivo del estado general.

Fisioterapia avanzada y tecnología para romper el ciclo

El Método Vitalys apuesta por un abordaje integral del dolor crónico, combinando fisioterapia especializada con tecnología avanzada de última generación. Entre sus tratamientos se encuentra la Resonancia Magnética Nuclear Terapéutica (MBST), una tecnología no invasiva que actúa a nivel celular, ayudando a modular la inflamación, mejorar la regeneración de tejidos y reducir el dolor en patologías articulares y de columna.

Este tipo de tecnología, inexistente en otros centros de Córdoba, permite abordar el dolor desde su origen, favoreciendo una recuperación más eficaz y duradera.

Resonancia Magnética Nuclear Terapéutica (MBST).

Resonancia Magnética Nuclear Terapéutica (MBST). / Vitalys Center Córdoba

Recuperar movilidad es recuperar calidad de vida

A través de programas personalizados como las Sesiones Vitalys 360, el paciente recibe una valoración completa y un plan de tratamiento adaptado a su situación real. El objetivo es claro: recuperar movilidad, reducir el dolor y devolver la confianza en el movimiento, incluso en casos de dolor de larga evolución.

Solicita ahora tu Sesión Vitalys 360 y comienza a dar el paso hacia una vida con menos dolor y más movimiento | Yaco Climent, fundador de Vitalys Center Córdoba.

Vitalys Center Córdoba

