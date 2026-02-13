David, paciente del hospital Reina Sofía con una cardiopatía congénita, espera un trasplante de corazón

A David Hermosilla, un menor de Navas de San Juan (Jaén) de 14 años, le diagnosticaron con solo 4 días de vida una cardiopatía congénita, una estenosis aórtica severa, cuenta Azucena, su madre. Sin embargo, David ha ido creciendo desde entonces sin síntomas, haciendo una vida normal y mucho deporte. Sin embargo, en la última revisión que le realizaron en el hospital Reina Sofía el pasado año, el cardiólogo que atendió a esta familia les comentó que había llegado el momento de fijar una fecha para la operación de la cardiopatía, ya que David se encontraba más crecido.

Sin embargo, la intervención no resultó tan favorable como se preveía, indica Azucena, de forma que David tuvo que quedarse conectado a ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea, tecnología que hace las funciones del corazón y de los pulmones, y permaneció dos meses y medio en coma inducido.

Azucena, junto a su hijo David. / Chencho Martínez

Después sufrió una complicación en un pulmón, al margen de que padecía frecuentes arritmias que hicieron necesario que tuvieran que implantarle en el Reina Sofía un desfibrilador automático implantable (DAI). La madre de este paciente expone que cuando le quitaron la ECMO a su hijo necesitó conectarse a un respirador. Además, como consecuencia de estar tanto tiempo sin poder moverse, David ha perdido mucha masa muscular, al mismo tiempo que su corazón funciona muy despacio.

Visitas continuas al hospital Reina Sofía

Este menor se encuentra en estos momentos en lista de espera de trasplante de corazón y está recibiendo periódicamente una medicación en el Reina Sofía, que le obliga a permanecer ingresado.

David, junto a la doctora Elena Gómez, especialista en Cardiología del hospital Reina Sofía. / Chencho Martínez

David, por su complexión física, es candidato a recibir una donación de persona adulta, pero su organismo ha generado demasiados anticuerpos tras haber necesitado muchas transfusiones, lo que ha dificultado por el momento encontrar un donante compatible. A pesar de todo, David se encuentra esperanzado de que el deseado injerto se produzca pronto y pueda volver a una vida más plena.