El 'crossover' perfecto para una cita romántica en Córdoba: cena y baños romanos en un enclave histórico

Se acerca San Valentín y con él se aviva el afán por sorprender, demostrar amor o simplemente compartir tiempo de calidad con la persona especial. Más allá de los regalos tradicionales, esta fecha se convierte en la excusa perfecta para organizar planes diferentes en Córdoba, salir de la rutina y apostar por experiencias que combinen intimidad, bienestar y gastronomía.

En estos días, muchas parejas buscan escapadas románticas, propuestas originales o actividades que vayan más allá de una cena convencional. Restaurantes y hoteles de la ciudad diseñan menús especiales y experiencias temáticas, pero hay una propuesta que destaca por unir historia, relax y alta cocina en un mismo espacio. Además, se puede disfrutar todo el año.

Un palacio histórico con termas romanas

El plan se desarrolla en el Hospes Palacio del Bailío, un hotel de cinco estrellas ubicado en un antiguo palacio que fue casa solariega y que conserva vestigios de una villa romana del siglo I d.C. bajo su restaurante. Este edificio histórico ubicado en pleno centro de Córdoba es, además, Bien de Interés Cultural (BIC).

Hotel Palacio del Bailío. / A. J. González

Uno de sus grandes atractivos son los Baños Romanos del Spa Bodyna, un espacio flanqueado por columnas en cuyo subsuelo se sitúan las antiguas termas. Un enclave singular que convierte cualquier experiencia en una inmersión en la historia, ideal para una cita romántica diferente en Córdoba.

A ello se suma el restaurante Arbequina, donde el chef Rubén González y su equipo ofrecen una visión de la cocina contemporánea basada en la sorpresa y la emoción, tanto en la presentación como en cada bocado.

Si quieres combinar ambos mundos, el hotel ofrece distintas experiencias combinadas -adaptadas a todos los gustos y bolsillos- que no dejan indiferente a nadie:

Baños romanos con almuerzo o cena

Esta experiencia combina una hora de acceso a los baños romanos del Spa Bodyna con un menú Esencia de tres platos y una bebida a elegir entre selección de vinos, cerveza, refrescos, agua o café.

El plan comienza con el circuito de spa y continúa con la propuesta gastronómica en Arbequina, situado sobre los restos de la antigua casa romana visibles a través del suelo de cristal.

Domus romana del Hospes Palacio del Bailío. / Manuel Murillo

El almuerzo está disponible de domingo a jueves y la cena todos los días y el bono tiene una validez de un año. El acceso al spa con almuerzo para una persona tiene un precio de 74 euros y si la experiencia es con 'cena paseo gastronómico Bailío' cuesta 85 euros por persona.

Relájese y disfrute

Para quienes buscan una experiencia más completa, el hotel propone una combinación de spa, masaje oriental y gastronomía. Este pack incluye:

Acceso de una hora a los baños romanos del Spa Bodyna

Albornoz, zapatillas y té

Masaje oriental de 30 minutos con aceite de argán caliente

Almuerzo o Cena con menú Esencia diseñado especialmente por el chef con bebida a elegir

Baños romanos del hotel. / HPB

El masaje está orientado a trabajar nudos y tensiones, eliminar toxinas y favorecer un estado de bienestar. Se puede canjear en horario de 10:00 a 21:00 horas, todos los días. El bono tiene una validez de un año su precio es de 140 euros por persona.

Desayuno con acceso al spa

Otra opción para sorprender en pareja es comenzar el día con un desayuno a la carta en el Hospes Palacio del Bailío y completar la mañana con acceso al spa. En este pack, el desayuno se puede disfrutar todos los días de 08.00 a 11.00 horas y el horario de acceso al spa es de 10.00 a 19.00 horas. Tiene una validez de un año y un precio de 63 euros por persona.

Mesa Mudéjar del restaurante. / HPB

Spa & Degustación Michelín: Cena Gourmet de 8 platos

El hotel también ofrece una experiencia gastronómica más exclusiva: spa y menú degustación de ocho platos. Un menú perfecto para disfrutar uno mismo o para compartir con alguien especial. Disfruta de esta fantástica experiencia gastronómica mientras admira el ambiente único del restaurante. Todo ello acompañado de un relajante circuito de spa.

El menú incluye:

Espuma de Bloody Mary con parmesano y airbag de cerdo

Brioche de mantequilla ahumada con huevas de erizo y lima

Crema de Idiazábal trufado con yema frita y setas

Arroz seco de carabinero sopleteado con lactonesa de su coral y crujiente de kodium

Atún rojo marinado con consomé de tom yum, sésamo y tapioca

Cochinillo confitado con crema de apionabo, wasabi, manzana verde y bastones de calabaza al grill

Lemon crème brûlée

Tocinillo de cielo con toffe, coco crispy y chantilly

Marshmallow de fresa, limón efervescente, algodón de azúcar con cacao

La experiencia incluye acceso al spa de 10:00 a 19:00 horas. Las bebidas durante la cena no están incluidas y el menú está sujeto a cambios por temporada. El bono tiene una validez de un año. El precio de la experiencia es de 100 euros por persona.

Menú especial San Valentín

Además de estas experiencias combinadas, el restaurante Arbequina ha diseñado un Menú de San Valentín 2026 inspirado en las distintas fases de una relación, desde la primera cita hasta la luna de miel.

La propuesta arranca con Primera cita, un Derby Purple Cocktail que da la bienvenida a la velada. El recorrido continúa con Primer beso, una vieira en concha curada en sal con crema ligera de ajo negro y caviar de AOVE, un entrante que combina producto y delicadeza. Bajo el nombre de Primer domingo, el menú presenta también bacalao confitado con pilpil de algas marinas, palomitas de cerdo picantes y polvo de aceituna negra. Como plato principal, Noche de boda propone magret de pato confitado con naranja, mini zanahorias encurtidas y crema de arándanos. Y para terminar, pone el broche dulce Luna de miel, un cremoso de fresitas del bosque con espuma de rosas y pétalos crujientes, acompañado de chuches con forma de corazón y bombones.

El precio del menú es de 60 euros por persona, con bebida no incluida. De manera opcional, se puede añadir botella de Cava Perelada Blue Festival Brut o botella de Marqués de Riscal Rosado por 10 euros más por persona.