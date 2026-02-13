Hacemos Córdoba plantea organizar la Policía Local por distritos para mejorar la seguridad y las condiciones laborales

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha planteado en el último Pleno la necesidad de estudiar un nuevo modelo organizativo para la Policía Local que contemple su estructuración por distritos, con el objetivo de “mejorar tanto la seguridad ciudadana como las condiciones de trabajo de la plantilla”. Desde la coalición de izquierdas se recordó que la Policía Local es la institución “más cercana” a la ciudadanía en materia de seguridad y que la eficacia del servicio que presta depende directamente de “cómo se organiza, se equipa y se cuida a los y las profesionales que lo conforman”.

“No estamos cuestionando el trabajo que realizan los agentes, que es fundamental para la ciudad, sino las condiciones en las que lo desarrollan y el modelo organizativo que lo sustenta”, señalaron. Hacemos Córdoba trasladó al equipo de gobierno la “preocupación” existente ante las denuncias públicas de los sindicatos policiales sobre un “deterioro evidente de las condiciones laborales, materiales y organizativas”.

Entre las cuestiones señaladas se encuentran compromisos y acuerdos que “no se ejecutan en tiempo y forma, chalecos de protección con más de una década de uso, concentración del parque móvil en un único espacio, insuficiencia de vestuarios, infraestructuras inadecuadas en la jefatura y una organización del trabajo que consideran obsoleta”.

El grupo municipal preguntó en el Pleno “cuáles son los criterios políticos y técnicos que justifican la actual organización del servicio”: la distribución de festivos, la planificación de turnos, los refuerzos, la creación de unidades, las asignaciones territoriales y el impacto que estas decisiones pueden estar teniendo en el deterioro de las condiciones laborales y de seguridad de la plantilla.

Actualmente, Córdoba cuenta con una plantilla aproximada de 400 agentes de Policía Local que “no está organizada en distritos físicos”. Según Hacemos Córdoba, esta circunstancia provoca que “en determinados turnos haya zonas de la ciudad sin presencia policial directa”, obligando a desplazamientos entre distritos que suponen una merma tanto en la seguridad de los propios agentes como en la de la ciudadanía.

Por ello, el grupo municipal propone estudiar modelos organizativos implantados en otras ciudades, como el de Málaga, donde la Policía Local opera estructurada por distritos territoriales, lo que permite “una mayor proximidad, conocimiento del entorno y capacidad de respuesta”.

Hacemos Córdoba considera “imprescindible” que toda la Corporación conozca de manera “clara y concreta” el modelo actual, sus fundamentos técnicos y políticos, y si el equipo de gobierno tiene previsto impulsar cambios que modernicen la organización del servicio. “Se trata de mejorar la seguridad, fortalecer la cercanía con los barrios y garantizar condiciones dignas para quienes velan por la convivencia en nuestra ciudad”, concluyen.