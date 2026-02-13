Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienza la instalación de los puestos de caracoles en Córdoba: fechas y ubicaciones

Los caracoleros trabajan en la colocación de los puestos que se abrirán oficialmente el próximo fin de semana

Montaje de los puestos de caracoles este viernes.

Montaje de los puestos de caracoles este viernes. / Manuel Murillo

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Los caracoleros de Córdoba trabajan ya en el montaje de los puestos que darán vida a la temporada de caracoles 2026 en la ciudad. Este viernes ha comenzado la instalación de los puestos, no sin dificultades debido a las últimas lluvias, pero asegurando que todo esté listo para la apertura oficial el 13 de febrero.

Los puestos se están instalando ya por distintos puntos de la ciudad, un proceso que durará unos días y que significa que ha comenzado la cuenta atrás para disfrutar de las tradicionales variedades de caracoles que forman parte de una costumbre culinaria muy arraigada en Córdoba. Estos puestos se convierten cada año en lugares de encuentro social y gastronómico para vecinos y visitantes.

Montaje de los puestos de caracoles

Habrá 34 puestos repartidos por la ciudad. / Manuel Murillo

La temporada de puestos de caracoles en Córdoba no ha comenzado en la fecha inicialmente planeada debido a las condiciones meteorológicas adversas causadas por el paso del tren de borrascas. Por seguridad y para garantizar que los puestos puedan instalarse, transportarse y montarse correctamente, el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes Caracoleros acordaron aplazar una semana el inicio. Abrirán el 13 de febrero de 2026, mientras el cierre también se desplaza siete días, extendiéndose hasta el 13 de junio.

Estos son todos los puestos autorizados:

1. Periodista Eduardo Baro esq. Periodista Ricardo Rguez.

2. Glorieta Ciudades Hiroshima Nagasaky

3. Parque Elena Moyano - Jardines Madre Coraje

4. C/ Escritor Conde Zamora - Junto Mercadona

5. Av. Libia esq. C/ Paco Leon

6. Av. de Cádiz, a la altura del n° 69-71

7. Plaza Matias Prats - Esq. Manuel Fuentes Bocanegra

8. C/ Pintor Espinosa esquina con C/ Padre Morales

9. Bda. El Higueron - Pl. Rafael Villar

10. C/ Compositor Rafael Castro, tras Estadio Enrique Puga

11. Pl. Escritora M.ª Teresa León esq. C/ Escritora Concha Espina

12. C/ Camino Viejo Almodovar esq. M. Fuentes Bocanegra

13. Bulevar Hernán Ruiz - Zona cercana Av. América

14. Plaza Vistalegre

15. C/ Arq. A. Garcia y Bellido (Junto Estacion Autobuses)

16. Arcos de la Frontera esq. Av. Carlos III

17. Av. Granada (Pl. Andalucía)

18. Glorieta Cruz de Juarez esq Esc Fdez Marquez

19. Isla Fuerteventura (Noreña)

20. Pl. Cristo de Gracia

21. C/ Compositor Rafael Castro con Cta. Madrid Cádiz

22. Paseo de la Merced, frente Gasolinera Chinales

23. Bulevar entre C/ Pl Marisol Muñoz y C/ Mª Angeles García

24. Plaza de la Magdalena

25. Jardines la Memoria - Parque Fidiana

26. Ronda Marrubial esquina Agrupación Córdoba

27. Glorieta Amadora, conluencia con Av. Cañito Bazán

28. Calle Victoria Kent esquina calle Maria la Judía

29. Plaza de los Rios (Villarrubia)

30. Plaza de la Oca - Esq San Francisco de Sales con C/ Murcia

31. Av. Ministerio la Vivienda - Solar la Palmera

32. Pje. Pantoja (Av Virgen Milagrosa)

33. Plaza Poeta Juan Bernier

34. Glorieta Huerta de San Antonio

