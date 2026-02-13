Gastronomía
Comienza la instalación de los puestos de caracoles en Córdoba: fechas y ubicaciones
Los caracoleros trabajan en la colocación de los puestos que se abrirán oficialmente el próximo fin de semana
Los caracoleros de Córdoba trabajan ya en el montaje de los puestos que darán vida a la temporada de caracoles 2026 en la ciudad. Este viernes ha comenzado la instalación de los puestos, no sin dificultades debido a las últimas lluvias, pero asegurando que todo esté listo para la apertura oficial el 13 de febrero.
Los puestos se están instalando ya por distintos puntos de la ciudad, un proceso que durará unos días y que significa que ha comenzado la cuenta atrás para disfrutar de las tradicionales variedades de caracoles que forman parte de una costumbre culinaria muy arraigada en Córdoba. Estos puestos se convierten cada año en lugares de encuentro social y gastronómico para vecinos y visitantes.
La temporada de puestos de caracoles en Córdoba no ha comenzado en la fecha inicialmente planeada debido a las condiciones meteorológicas adversas causadas por el paso del tren de borrascas. Por seguridad y para garantizar que los puestos puedan instalarse, transportarse y montarse correctamente, el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes Caracoleros acordaron aplazar una semana el inicio. Abrirán el 13 de febrero de 2026, mientras el cierre también se desplaza siete días, extendiéndose hasta el 13 de junio.
Estos son todos los puestos autorizados:
1. Periodista Eduardo Baro esq. Periodista Ricardo Rguez.
2. Glorieta Ciudades Hiroshima Nagasaky
3. Parque Elena Moyano - Jardines Madre Coraje
4. C/ Escritor Conde Zamora - Junto Mercadona
5. Av. Libia esq. C/ Paco Leon
6. Av. de Cádiz, a la altura del n° 69-71
7. Plaza Matias Prats - Esq. Manuel Fuentes Bocanegra
8. C/ Pintor Espinosa esquina con C/ Padre Morales
9. Bda. El Higueron - Pl. Rafael Villar
10. C/ Compositor Rafael Castro, tras Estadio Enrique Puga
11. Pl. Escritora M.ª Teresa León esq. C/ Escritora Concha Espina
12. C/ Camino Viejo Almodovar esq. M. Fuentes Bocanegra
13. Bulevar Hernán Ruiz - Zona cercana Av. América
14. Plaza Vistalegre
15. C/ Arq. A. Garcia y Bellido (Junto Estacion Autobuses)
16. Arcos de la Frontera esq. Av. Carlos III
17. Av. Granada (Pl. Andalucía)
18. Glorieta Cruz de Juarez esq Esc Fdez Marquez
19. Isla Fuerteventura (Noreña)
20. Pl. Cristo de Gracia
21. C/ Compositor Rafael Castro con Cta. Madrid Cádiz
22. Paseo de la Merced, frente Gasolinera Chinales
23. Bulevar entre C/ Pl Marisol Muñoz y C/ Mª Angeles García
24. Plaza de la Magdalena
25. Jardines la Memoria - Parque Fidiana
26. Ronda Marrubial esquina Agrupación Córdoba
27. Glorieta Amadora, conluencia con Av. Cañito Bazán
28. Calle Victoria Kent esquina calle Maria la Judía
29. Plaza de los Rios (Villarrubia)
30. Plaza de la Oca - Esq San Francisco de Sales con C/ Murcia
31. Av. Ministerio la Vivienda - Solar la Palmera
32. Pje. Pantoja (Av Virgen Milagrosa)
33. Plaza Poeta Juan Bernier
34. Glorieta Huerta de San Antonio
