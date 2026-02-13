El Clúster Andalucía Logistics presenta en Córdoba el Smart Fórum Sur para potenciar la logística inteligente

El Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur ha acogido este viernes la presentación oficial del I Smart Fórum Sur, una iniciativa estratégica que nace "con el objetivo de posicionar a Andalucía como epicentro de la logística inteligente y la innovación industrial del sur de Europa", según han informado desde la organización. El foro tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero.

El acto ha contado con la participación del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; el alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche; y el presidente del Clúster Empresarial Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit Almagro, quienes han puesto de relieve "la importancia de consolidar un ecosistema industrial y tecnológico sólido en torno a sectores estratégicos para el desarrollo económico andaluz".

Según han detallado desde la organización, el primer Smart Fórum Sur "nace con una clara vocación transformadora, centrada en impulsar el ecosistema industrial y tecnológico andaluz, fomentando la colaboración público-privada y el desarrollo de sectores estratégicos".

Miguel Ángel Tamarit, José María Bellido y José Carlos Gómez Villamandos, durante la presentación. / A. J. GONZÁLEZ

La nueva economía andaluza

Durante la presentación se ha subrayado la necesidad de profundizar en la nueva economía andaluza basada en el talento, la sostenibilidad, las infraestructuras y la movilidad inteligente, pilares fundamentales para reforzar la competitividad del territorio

El alcalde de Córdoba ha destacado el papel de la ciudad como nodo estratégico logístico e industrial, mientras que el presidente del Clúster Andalucía Logistics ha incidido en la importancia de la innovación aplicada a la cadena de suministro, la digitalización y la transición hacia modelos productivos más eficientes y sostenibles. Por su parte, el consejero de Universidad ha remarcado el compromiso del Gobierno andaluz con la transferencia de conocimiento, la investigación aplicada y el fortalecimiento del tejido empresarial como motores de crecimiento.

Presentación del primer Foro Smart Fórum Sur. / A. J. GONZÁLEZ

Un foro para construir el futuro industrial del sur de Europa

El Smart Fórum Sur se proyecta como un espacio de encuentro para empresas, instituciones, universidades y agentes tecnológicos, con el objetivo de generar sinergias, atraer inversión y consolidar a Andalucía como referente en logística avanzada, industria 4.0 e innovación productiva. "La celebración de este foro supone un paso decisivo para reforzar la proyección nacional e internacional del ecosistema industrial andaluz y avanzar hacia un modelo económico más competitivo, inteligente y sostenible", han añadido desde la organización.